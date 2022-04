Chile Apoya: estos son los bonos a los que puedes acceder

1.340 millones de dólares irá en ayudas estatales directas para las familias. AGENCIA UNO / ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 08 de Abril 2022 · 14:15 hs

El Presidente Gabriel Boric presentó "Chile Apoya: Plan de Recuperación Inclusiva", un paquete de ayudas estatales para incentivar la recuperación laboral y el empleo.

Estas medidas tienen por objetivo poder contener el alza en el precio del gas y la parafina, además de un pago de un IFE en caso de confinamientos.

El plan tendrá un costo de 3.726 millones de dólares: 1.386 millones de dólares serán para la generación de empleo (un 37% del total); 1.340 millones de dólares en ayudas estatales directas para las familias y 1.000 millones de dólares en apoyo a las MiPymes.

"Sabemos que este plan de recuperación es un punto de partida. Los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana. Para que sean cambios que sean sostenibles en el tiempo, deben ser responsables en su implementación", indicó el mandatario.

Bonos a los que puedes acceder:

IFE Laboral: Este beneficio económico se extenderá hasta septiembre, ya que tenía vigencia hasta junio. Se trata de un ingreso extra que corresponde a un subsidio al empleo que entrega el Gobierno a todas las personas que comienzan un nuevo trabajo formal, es decir con contrato y contempla el pago de hasta 250 mil pesos, por hasta tres meses.

BAES: Se aumentará 5 mil pesos en la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES). Beneficiarios: 620.000 estudiantes con beneficio base.

Subsidio Protege: Se ampliará de 2 a 4 años la edad de las hijas e hijos de padres y madres que reciben el apoyo económico por la responsabilidad del cuidado de los menores.

El beneficio recae en mujeres y hombres inscritos en el Registro Social de Hogares, con hijas o hijos de hasta 4 años, que no cuentan con red de apoyo, sin acceso a sala cuna.

IFE automático: En caso de producirse un nuevo confinamiento generalizado, se activará un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de amplia cobertura que ayude a compensar a las familias por la pérdida de ingresos.

Bono trabajadores de la cultura: El Gobierno entregará un bono de hasta $450.000 a trabajadores y trabajadoras de la cultura para compensar la disminución de sus ingresos durante la pandemia. Beneficiarios: 30 mil trabajadoras y trabajadores de la cultura.

Apoyo a la pequeña minería: Creación de una línea de crédito extraordinaria para la pequeña minería, gestionada a través ENAMI que permita que pequeños productores accedan a financiamiento para reactivar sus operaciones.

Corfo y Sercotec: Se ampliará la cobertura de programas de apoyo a la reactivación de CORFO y SERCOTEC, concentrados en actividades de turismo, cultura y emprendimiento femenino, para apoyar a 120.000 MiPymes.

Créditos MyPymes: Fortalecimiento de programa de acceso al crédito para 100.000 micro y pequeñas empresas no bancarizadas. Se fortalecerá los programas de financiamiento que existen en CORFO, destinados a entregar más créditos a las MyPymes no bancarizadas en un plazo de cuatro años desde agosto 2022. Beneficiarios: 100.0000 Micro y pequeñas empresas que no estén en registros de bancos.



Fogape: Flexibilización de los programas de garantías para apoyar a empresas que no accedieron a créditos FOGAPE. Los beneficiados podrían abarcar hasta 200.000 empresas.