Chilena se encuentra en estado grave tras sufrir accidente en Estados Unidos

Isidora está internada debido a un derrame cerebral.

Por: Rafael Carneiro 08 de junio 2022 · 18:02 hs

El día 17 de mayo, la pareja de chilenos, Isidora Larrondo y Agustín Villanueva, sufrieron un grave accidente automovilístico en Estados Unidos. Actualmente, la joven está hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral y la deuda por los servicios médicos ya asciende a unos $150 millones.

La tragedia sucedió en la Ruta 41 cerca de la ciudad de Dunnelon, en Florida. La pareja viajaba en una motocicleta por esa vía hacia al norte cuando, de repente, un auto que venía en dirección contraria dobla en “U” y bloquea el camino.

Agustín intentó hacer una maniobra para que evitara la colisión, pero terminó impactando con el auto y ambos fueron eyectados de la motocicleta hacia el borde de la ruta. “Lamentablemente mi novia se dio con una de estas rocas en la cabeza", relató el joven desde Estados Unidos para Meganoticias.

Una deuda millonaria

La estadía por varios días en el hospital ha significado una gran deuda hospitalaria, debido al alto costo de la salud en EE.UU., que actualmente asciende a unos $150 millones, a los que se suman a diario nuevos costos por tratamientos y la rehabilitación que Isidora deberá realizar.

"La deuda hospitalaria ha ido aumentando día a día con cada operación que se va realizando. Se supone que se puede solucionar con un tema de seguros, pero la persona (que provocó el accidente) se dio a la fuga", dijo Agustín.

Como el chileno y la familia de Isidora tienen visa de turista, no pueden trabajar para pagar los gastos médicos y con el pago de abogados.

Respecto al regreso a Chile, Agustín afirma que Isidora no puede viajar por su estado de salud. “Isidora no puede tomar un vuelo, su cabeza todavía tiene sangre dentro, su cerebro todavía está hinchado y no sabemos por cuánto tiempo ella no va a poder volar”.

Agustín y la familia de Isidora resolvieron pedir ayuda para pagar los gastos de su pareja en el hospital, arreglar las visas para poder mantenerse con la joven durante su rehabilitación, además de realizar una investigación para ver la posibilidad de iniciar una demanda civil contra el responsable del accidente.