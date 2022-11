Cierre de parques nacionales: el nuevo problema que enfrenta el Gobierno por la seguridad en La Araucanía

Araucaria en el Parque Nacional de Nahuelbuta en la Región de la Araucanía AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 21 de noviembre 2022 · 16:52 hs

Durante las últimas semanas una serie de hechos de violencia vinculados a grupos radicales de la Macrozona Sur han sido ejecutados en parques nacionales de la Región de La Araucanía. Guardaparques, funcionarios y las instalaciones de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se han visto afectadas por acción de personas que han dejado mensajes de carácter político en las inmediaciones del atentado.

Frente a este problema, la Conaf decidió retirar a los cuidadores de estas hectáreas protegidas como medida de presión al Gobierno para buscar soluciones.

Tolhuaca y Nahuelbuta son los parques nacionales que quedaron cerrados temporalmente tras la ordenanza de la directora regional, María Teresa Huentequeo.

La medida fue tomada con la finalidad de "resguardar la seguridad e integridad de los funcionarios de Conaf, visitantes y turistas”, indicaron desde la Corporación, poniendo como ejemplo lo ocurrido el 13 y 17 de noviembre con los incendios intencionales a casetas e inmuebles que pertenecen a la administración de estos santuarios.

Al respecto, el delegado presidencial se mostró sorprendido e intentará hacer retroceder la decisión de Huentequeo.

“Hoy me he enterado de una resolución que se tomó por parte de Conaf regional de hacer abandono de los parques nacionales. Es por ello que he pedido la explicación, pero también he señalado y he solicitado y mandatado revertir esa medida toda vez que tenemos la obligación legal de proteger nuestros parques nacionales. Este es un patrimonio que les pertenece a todos los chilenos, es un patrimonio natural y ecológico que el pertenece a todos los habitantes de la región y no podemos, por obligación y mandato legal, hacer abandono de dichos parques”, dijo José Montalva.

“Yo sé y entiendo que haya problemas entre los guardaparques y Conaf y que haya un problema sectorial al respecto, pero eso no puede hacer que como institución no estemos cumpliendo con nuestro deber que es cuidar dichos parques. Son dos cosas distintas”, agregó la autoridad regional.

Vuelven Torres del Paine y Cueva del Milodón

En paralelo a este nuevo punto de tensión en La Araucanía, el Gobierno anunció la apertura de los senderos en los parques nacionales Torres del Paine y Cueva del Milodón. Luego de extensas negociaciones por reclamos de condiciones laborales y salariales, los guardaparques aceptaron la propuesta del Gobierno.

“Sin perjuicio de lo anterior, el Parque Nacional Torres del Paine y todas las áreas protegidas de la región se mantienen dentro de la movilización nacional de las y los guardaparques de Chile. Adicionalmente, el 23 de noviembre, los guardaparques de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena depondrán, a todo evento, el paro y a partir de esta fecha, las áreas protegidas de la región normalizarán sus actividades y los guardaparques regresarán a sus funciones normales”, confirmaron desde La Moneda.