Climatizadores: una alternativa más sustentable para calefaccionar los hogares

Los equipos de climatización se pueden utilizar durante todo el año y pueden mantener la temperatura controlada durante las cuatro estaciones.

Por: Camila Luengo 25 de julio 2022 · 16:20 hs

En este invierno donde las bajas temperaturas se han hecho presente en casi todo el país, es necesario buscar una buena alternativa para calefaccionar los hogares y sortear la estación más fría del año, sin que signifique un gasto demasiado alto. Una buena opción son los climatizadores, por lo que Enel X y Samsung generaron una alianza para promover la utilidad de estos equipos eléctricos.

Los climatizadores son un equipo versátil, de bajo impacto medioambiental y moderado gasto en energía en comparación a otros artefactos de calefacción. Destacan también porque se pueden utilizar durante todo el año, manteniendo la temperatura controlada durante las cuatro estaciones del año. La recomendación para un consumo eficiente es mantener la vivienda en 21° grados.

A diferencia de la leña, usada con restricciones en el centro-sur del país; o la parafina, combustible subsidiado; este tipo de calefacción eléctrica ayuda a disminuir la contaminación intradomiciliaria y de las ciudades, aminorando la presencia de enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores, lo que permite mejorar la calidad de vida de las personas.

“La electricidad, en comparación a otros energéticos, es el único, que, al no ser combustible, no genera contaminación ni en el interior ni exterior de los hogares, garantizando el cuidado del medio ambiente y resguardando la salud de niños, adolescentes y adultos mayores, quienes con esta alternativa cuentan con una calefacción limpia y eficiente al mejor precio”, indicó Karla Zapata, Gerente General de Enel X.

Opción económica

El Ministerio del Medio Ambiente elaboró una Guía de Calefacción Sustentable, la cual demostró que los climatizadores son la opción más económica del mercado a mediano plazo.

De acuerdo con el estudio, usando ocho horas al día durante, un mes en un hogar de 57m2 promedio, tendría un valor aproximado de $23.000 al mes en la cuenta de la luz (valor precios 2022). Esto, a diferencia de lo que ocurre con el gas licuado que, bajo las mismas condiciones de uso, tendría un precio cercano a los $55.000 mensual.

Este gasto no incluye el valor de los equipos, ni su instalación por personal certificado.

La energía eléctrica es la fuente de energía más eficiente y sostenible, que, al no ser combustible, no genera contaminación intradomiciliaria, favoreciendo así las condiciones de salud de los integrantes de una familia, aportando a su vez a la descontaminación de la ciudad.

El hecho de que los aires acondicionados no emitan contaminantes al interior de las viviendas es una característica que adquiere relevancia en el contexto sanitario Covid-19, donde ha aumentado considerablemente el pasar más tiempo en casa, por lo que se busca evitar enfermedades respiratorias, manteniendo un ambiente limpio y sano.

Calefacción programable

Los Climatizadores Samsung tienen funciones para el cuidado de la salud y confort. Por ejemplo, el Filtro de Triple Protección que reduce los virus, bacterias y alérgenos en suspensión, y la tecnología Wind-Free, que permite enfriar sin las molestas ráfagas de aire.

Otra gran ventaja de los aires acondicionados de última generación es la incorporación de filtros de mayor densidad que atrapan mayor cantidad de partículas de polvo, fibras, pelo de animales, entre otros.

Asimismo, cuando se abordan los aspectos diferenciadores, la versatilidad de los split de aire acondicionado es uno de ellos, ya que no dejan de ser útiles en verano en modo frío, convirtiéndose en una solución integral, para aprovechar la inversión realizada durante todo el año.

Otro aspecto diferenciador de este tipo de productos es que pueden controlarse directamente desde un Smartphone. Esto para regular la temperatura del hogar o monitorear su consumo energético, y también emitiendo una alerta para saber cuándo es necesario activar su modo de limpieza.