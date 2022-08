Coanimó evento de Apruebo Transformar: Irina La Loca reconoce error al no detener show de Las Indetectables

Irina La Loca aseguró que ha recibido amenazas de muerte tras ser apuntada como cómplice de lo realizado por Las Indetectables. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

30 de agosto 2022

Irina Gallardo, artista chilena conocida popularmente como Irina La Loca, fue una de las animadoras del evento realizado por Apruebo Transformar en Valparaíso que causó polémica durante el fin de semana.

En el escenario, la agrupación Las Indetectables realizó una grotesca performance que incluyó sacar una bandera chilena del ano de una de sus integrantes, lo que motivó a una condena transversal por parte del mundo político.

La Fiscalía de Valparaíso ya inició una investigación de oficio por el delito de ultraje público, puesto que al momento de realizar la presentación, se encontraban menores de edad en el público.

Dos días después de lo ocurrido, Irina La Loca conversó con La Tercera, donde reconoció el error que cometió al no detener el espectáculo. “Fue un grave error no haberlo detenido. Y lo lamento. Y siento mucha vergüenza, igual que Alejandra (Valle)”, señaló la artista.

Si bien Gallardo había participado anteriormente en otra performance de Las Indetectables en 2019, donde frente a la Universidad Católica penetraron a dos integrantes con juguetes sexuales, aseguró que no esperaba lo ocurrido en Valparaíso.

“Ellas saben perfectamente mi ley: cuando hay infancia no se hacen estos actos, para eso existe la palabra. Se llenan la boca. La disidencia también es un mundo machista. Me condenan por ser mujer y porque tengo hijos”, explicó.

Por lo mismo, agregó, no avala lo ocurrido en la Plaza Victoria porque “rompe mis códigos (...) existen códigos. Y yo pensé que en mi comunidad también había códigos. Pero no los había. No pensé que teníamos que recordarlo (...) lo que hicieron fue una deslealtad absoluta”.

“Y si no actué como debería haber actuado, y fui en contra de mis principios, fue por la libertad de expresión, porque de seguro después me iban a decir que soy la paca de las underground, como lo han dicho, porque tengo un discurso absolutamente en contra de las drogas”, añadió.

Qué pasó después de la performance

Irina La Loca reveló que una vez que finalizó el evento de Apruebo Transformar, se encontró con Las Indetectables en un bar de Valparaíso, oportunidad en la que les dio a conocer el revuelo que habían causado con su presentación.

“Fui a decirles chiquillas, dejaron la escoba. Respondieron No nos importa. Que asuman las consecuencias (...) obviamente me van a súper involucrar, con lo que ellas hagan, porque trabajan juntas. Esto me hundió nuevamente”, relató.

De hecho, Irina Gallardo aseguró que a raíz de lo ocurrido “me están llenando de amenazas de muerte”.

Si bien reconoce que esto afectó “muy mal” la campaña del Apruebo, sostuvo que “no creo que pueda tener tanta incidencia en la votación”. Aún así, destacó que “es súper triste” porque “hace poco nos quemaron a una compañera trans, en la calle. Son instancias que tenemos para mostrarle a la gente que no nos conoce, que no somos monstruos".

“Queremos dejar de estar estigmatizadas. Hay muchas que han trabajado para no estar estigmatizadas. Siento que desgraciadamente esto fue muchos pasos en retroceso. Un trabajo de años se ve minimizado en un acto que no nos representa a muchas personas de la colectividad”, añadió.

Acotó también que “hasta las mismas compañeras me están atacando por interno, pensando que por mi pasado yo fui cómplice, por todo lo que yo hacía artísticamente”, e insistió en que “no fui cómplice: la cagué, me equivoqué, no supe cómo salvar la situación”.