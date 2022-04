Cochilco proyecta alza en el precio del cobre cerca de los máximos históricos

Durante la primera semana de marzo, en el inicio de la invasión rusa, el cobre alcanzó su máximo valor al llegar a los US$ 4,867. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 14 de Abril 2022 · 15:09 hs

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) entregó durante este jueves el Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, correspondiente al primer trimestre de este año, que contiene las proyecciones sobre el precio del cobre, demanda y oferta del metal para los años 2022 y 2023, que nuevamente se acercaría a sus máximos históricos.

La ministra de Minería, Marcela Hernando, señaló que la comisión realizó un alza importante de la proyección de valor del metal rojo respecto a su previsión anterior, pasando de US$ 3,95 la libra a US$ 4,40 la libra de cobre. Mientras que para 2023 elevó la estimación de US$ 3,80 a US$3,95 la libra del metal.

La secretaria de Estado explicó que la guerra entre Rusia y Ucrania ha profundizado las incertidumbres que están impulsando al alza el precio del cobre, exacerbando la percepción de escasez del metal en el mercado, lo que ha llevado a Cochilco a aumentar su proyección para este y el próximo año.

“Esta alza de más de 40 centavos de dólar es una excelente noticia para Chile, porque se mejora el ambiente de inversión para los países mineros frente a este escenario de incertidumbre a nivel mundial. Sin embargo, es necesario destacar que no todo este aumento de precios se verá reflejado en la recaudación fiscal, ya que también existe un incremento de precios en los combustibles, en el acero, el transporte marítimo, y en los insumos mineros en general, por lo tanto, hay que tener mucha prudencia a la hora de hacer estimaciones basados solamente en el precio del cobre”, afirmó Hernando.

El coordinador de Mercado Minero de Cochilco, Víctor Garay, explicó durante la presentación que la presión al alza que existe sobre el precio del cobre seguirá influenciada por factores coyunturales, dominado por el contexto de reducidos inventarios en bolsas de metales y el riesgo que la oferta mundial del metal no cumpla con las expectativas.

Señaló que para el año 2022 se proyecta una oferta de cobre refinado de 21.879 mil toneladas, esto es un 3,6% más que en el año anterior, mientras que para la demanda se prevé un total de 25.219 toneladas, un 1,9% más que en 2021, generando un déficit de mercado de 104 mil toneladas de cobre. "Para el horizonte de proyección de este Informe se prevé que el precio del cobre mantenga un sesgo al alza, particularmente este año. No obstante, las señales de debilidad de la demanda de China, el principal consumidor de cobre", precisó.

Durante la primera semana de marzo, en el inicio de la invasión rusa, el cobre alcanzó su máximo valor al llegar a los US$ 4,867 en la Bolsa de Metales de Londres, en un incremento que se moderó con el paso de las semanas.