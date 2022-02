Codelco registró excedentes en 2021: fue su mejor resultado en 9 años

Según se informó, en 2021 el precio del cobre llegó a US $4,23 por libra, un 51% por sobre más alto que el año anterior

25 de Febrero 2022



La empresa estatal Codelco informó este viernes que los excedentes durante el 2021 llegaron a US $7.394 millones, el monto más alto en nueve años, con lo cual superó en US $5.316 millones las cifras registradas el año anterior.



Codelco explicó que la fuerte alza se debe ante "los mayores ingresos operacionales obtenidos durante 2021, generados por el fuerte impacto en el incremento del precio promedio del cobre y en menor medida por un efecto positivo que experimentaron los otros resultados no operacionales".



"Los principales impulsores que explican dicho incremento son: la mejora en las expectativas sobre el mercado y el precio del cobre; la percepción más favorable de la evolución de la pandemia, de la mano con los avances en el proceso de vacunación; los programas de estímulo económico desplegados a nivel mundial y la debilidad del dólar", informó la cuprífera.

Explicó que otros impulsores del incrementó fueron “la mejora en las proyecciones de crecimiento económico global; la menor aversión al riesgo; la reducción de los inventarios en las bolsas de metales, y la incertidumbre sobre la producción de mina”.

Con respecto a la producción, en 2021 esta alcanzó 1,7 millones de toneladas métricas de cobre fino (TMC), como resultado de la suma de las producciones divisionales y del aporte conjunto de las coligadas mineras (El Abra y Anglo American Sur), ambos prácticamente invariables con respecto a 2020.



Producción de cobre en Codelco

En tanto, la producción propia se mantuvo en 1 millón 618 mil toneladas, lo que sumado al aporte de las participaciones que la compañía tiene en los yacimientos El Abra y Anglo American Sur, sumó un total de 1 millón 728 mil, también similar a los niveles del año pasado.



Las principales variaciones al alza se presentaron en Radomiro Tomic (25%), Ministro Hales (6%) y El Teniente (4%), y que en conjunto significaron un incremento de 94 miles de toneladas de producción y que se explican principalmente por una mejor ley de mineral procesado.



Mientras que para las divisiones Chuquicamata, Gabriela Mistral, Salvador y Andina se registró una disminución de 20%, 1%, 5% y 4%, respectivamente (93 miles de toneladas menos de producción respecto del año anterior.