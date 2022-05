Colegio Médico negó cambio de postura frente a la pandemia por "tema político"

El dirigente afirmó que se deben mejorar las estrategias de testeo y ampliar la vacunación a los rezagados. AGENCIA UNO/ARCHIVO

30 de mayo 2022 · 16:35 hs

El presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, negó durante este lunes que el gremio haya cambiado la postura crítica que había mantenido a lo largo de la pandemia de COVID-19, justo en momentos que se registra una fuerte alza de casos.

El dirigente descartó que el organismo sea menos crítico con la actual administración, considerando la presencia de figuras cercana como su ex líder y actual ministra del Interior, Izkia Siches.

“Estamos totalmente conscientes de esas opiniones que hay al respecto, pero lo que podemos decir, primero que nada, que el Colegio Médico es absolutamente independiente y va a seguir aplaudiendo todo lo que haya que aludir y criticando todo lo que haya que criticar. En eso no tenemos ninguna dificultad”, afirmó el médico a radio Agricultura.

Meza manifestó que “la única diferencia es que con la administración anterior no teníamos ningún vínculo de trabajo en conjunto a través de los cuales nosotros pudiésemos canalizar nuestras sugerencias. Hoy sí estamos participando, nos hemos reunido en reiteradas oportunidades con las autoridades sanitaria para discutir estos temas, donde le hemos hecho la crítica muy directa con respecto de lo que se está haciendo”.

“Cuando veamos que estas críticas no sean asumidas y no son enmendadas en las políticas y no se implementen, obviamente saldremos duramente a criticas, como nuestro país lo merece, y en eso no hay ninguna duda”, aseguró el directivo.

El facultativo precisó además que “no hay ninguna posibilidad de que en este momento las críticas sean más blandas o duras por un tema político, y yo creo que la vez anterior también era un criterio absolutamente sanitario frente a la imponencia que había de interactuar para lograr que se implementaran las políticas que, desde el punto de vista de los expertos especialistas en salud pública del Colegio Médico, se solicitaban para el manejo de la pandemia”.

En cuanto a la situación actual de la pandemia, el presidente del Colegio Médico señaló que se ha visto un repunte de casos en los últimos días, agregando que “es evidente que hay un alto número de personas rezagadas con las vacunas y eso hay que mejorarlo”.

Además, el médico afirmó que hay que mejorar las estrategias de testeo, ya que la cantidad de exámenes ha disminuido de manera considerable.