Cómo funcionará la nueva Ley de Plásticos de un solo uso

La ley avanzará de forma gradual y en diversas etapas. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 10 de Febrero 2022 · 11:50 hs

Este domingo entrará en vigencia la nueva Ley de Plásticos de un solo uso, la que en diversas etapas buscará regular y reducir al máximo la circulación de envases elaborados con este material, para así aportar en la descontaminación del planeta.

Durante esta jornada el Ministerio de Medio Ambiente entregó algunos detalles sobre la puesta en marcha de la normativa, que inicialmente se centrará en los restaurantes, locales de comida y delivery.

“La puesta en marcha de esta ley, una de las más ambiciosas del mundo para combatir la contaminación por el uso indiscriminado de plásticos, es un hito en el cuidado y protección del medio ambiente de Chile. Esta legislación implica un profundo cambio de hábito, tanto para los locales que venden comida como la ciudadanía, pero que nos permitirá reducir las más de 23 mil toneladas de plástico de un solo uso que se generan anualmente en Chile”, señaló el ministro (s) del Medio Ambiente, Marcelo Fernández.

Sin bombillas y envases plásticos

A partir de este domingo los establecimientos de expendio de alimentos –como restaurantes, cafeterías o fuentes de soda, entre otros,- tendrán prohibido entregar bombillas, revolvedores, palillos y cubiertos de plástico.

Además, estará prohibido el uso de productos de un solo uso de plumavit, como, por ejemplo, contenedores. También, los supermercados tendrán la obligación de contar con una oferta de bebidas en formato retornable, así como el deber de recibir este tipo de botellas que lleven los clientes.

La ley contempla sanciones que varían entre una y veinte Unidades Tributarias Mensuales (UTM) dependiendo del tipo de infracción y del producto comercializado, las cuales serán aplicadas por el Juzgado de Policía Local de la comuna donde se encuentre situado el establecimiento. La fiscalización será ejecutada por los municipios.

Próximas etapas

La ley avanzará de forma gradual con nuevas exigencias y prohibiciones. Por ejemplo, a partir de agosto de 2023 se obligará a los almacenes o tiendas de conveniencia a disponer de una oferta de botellas retornables.

En 2024, en tanto, ningún local de comida podrá utilizar productos que no sean reutilizables, es decir, no solo queda prohibido al interior del local el uso de cualquier producto plástico, sino que también de cualquier otro material que no sea reutilizable.

En dos años más los delivery solo podrán utilizar utensilios y envases de plásticos certificados, es decir que estén elaborados a partir de recursos renovables, y que puedan ser compostados.

La normativa también apuntará a que que todas las botellas plásticas desechables de bebidas que se comercialicen en Chile sean elaboradas con un porcentaje de plástico recolectado y reciclado en el país.