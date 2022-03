Comunidades en La Higuera respaldan proyecto Dominga

El proyecto es cuestionado por organizaciones medioambientales. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 14 de Marzo 2022 · 09:12 hs

Una consulta ciudadana no vinculante mostró el apoyo de una parte de la comunidad de La Higuera, en la región de Coquimbo, al polémico proyecto minero Dominga.

El proceso, organizado por la municipalidad de La Higuera, fue respaldado por el Concejo Municipal

con sólo el voto en contra de un miembro. En dicha votación, se utilizó el padrón electoral vigente

de la comuna y el mismo lugar de votación empleado en todas las elecciones de autoridades

nacionales, regionales y locales.

La consulta mostró que el que 96,1% de las personas que participaron se manifestaron a favor de la iniciativa minera.

Andes Iron, empresa que lidera el proyecto, aseguró que esta nueva consulta representa un aumento del respaldo hacia Dominga en la comuna si se toma como referencia la consulta ciudadana de 2019 sobre nueva Constitución, donde en dicha oportunidad se incorporó una pregunta relacionada con la instalación de proyectos mineros en la zona, la cual contó con la aprobación de un 56% de los participantes.

En este sentido, el día de ayer votaron más personas que en dicha instancia y el equivalente al 75% de quienes participaron en la elección de Gobernadores Regionales 2021 (segunda vuelta).

Francisco Villalón, gerente de asuntos corporativos de Andes Iron, valoró que el proceso haya ampliado su participación a pesar de no ser vinculante. “Esto nos compromete a redoblar nuestros esfuerzos con el desarrollo de un proyecto sustentable, que buscará conciliar el cuidado del medio ambiente con las necesidades ciudadanas”, señaló.

El ejecutivo agregó que “este apoyo ha quedado acreditado sistemáticamente en consultas anteriores y varios estudios de opinión, lo cual no debiera sorprender, ya que La Higuera es una comuna con una historia y tradición minera muy profunda”.

“Seguiremos trabajando para todos los vecinos de La Higuera y de la región, independientemente si respaldan a Dominga. Somos un proyecto que se ha planteado desde el diálogo, siempre disponible para actualizar su propuesta socioambiental, con respeto a las comunidades, autoridades y actores regionales”, sostuvo Villalón.

Las críticas a Dominga

El proyecto minero ha sido blanco de las críticas de diversas organizaciones medioambientales, debido al eventual impacto que tendría en la zona costera, donde se puede encontrar el 80% de la nidificación del pingüino de Humboldt, varias especies de aves marinas, colonias de lobos de mar, chungungos, delfines, orcas y grandes ballenas.

Los ambientalistas recurrieron a la justicia para impedir el avance de la minera. En mayo de 2021, pescadores y la comunidad recibieron el respaldo de ONG FIMA para presentar recursos de casación en la Corte Suprema, los que siguen en trámite pese a la última aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo.

El debate sobre el proyecto tomó otro tono en octubre pasado, luego que las publicaciones de los Pandora Papers vincularan al ex presidente Sebastián Piñera con el proyecto. Aquello derivó en una acusación constitucional contra el ex mandatario -la que no prosperó- y en una investigación de la Fiscalía.