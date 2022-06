Con el apoyo de Pancho Saavedra: presentan proyecto para permitir un pre y post natal homoparental

La iniciativa fue presentada luego de que encontraran "ripios" en la ley de matrimonio igualitario.

Por: Rodrigo León 11 de junio 2022 · 15:43 hs

La senadora Ximena Rincón (DC), junto con representantes de la Fundación Iguales, el Movilh y el animador Pancho Saavedra, llegó hasta la sede en Santiago del Congreso Nacional para presentar un proyecto que permita un pre y post natal para familias homoparentales.

La iniciativa fue preparada con apoyo de estas organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual, luego de que encontraran "ripios" en la actual ley de matrimonio igualitario, donde madres y padres deben depender de su empleador para optar a este beneficio.

Rincón explicó que con este proyecto buscan la igualdad de trato de los niños y niñas ante la ley, porque en estos casos los hijos “no tienen el derecho a que sus padres puedan desarrollar el apego”.

“Hoy día tenemos en nuestro país familias diversas que están reconocidas legalmente”, agregó la jefa de bancada de senadores DC, agregando que “todo niño tiene derecho a ser cuidado por sus madres o sus padres”.

En esa misma línea, Ximena Rincón sostuvo que “ante la realidad de familias diversas, corresponde entonces que adecuemos nuestra legislación laboral”.

A través de Instagram, el animador Pancho Saavedra, quien estuvo presente en la jornada, destacó que “todos los niños tienen derechos a ser cuidados por sus padres, hay que equiparar la cancha y así como tenemos deberes exigimos los mismos derechos”.

“Gracias a Ximena Rincón y también a la diputada María Luisa Cordero que estuvo dispuesta desde el primer día a apoyar esta iniciativa. Estimados parlamentarios, pasen a la historia como personas que apoyaron la igualdad y no perpetuaron la discriminación como muchos han querido hacerlo”, sentenció.

La molestia de Pancho Saavedra

La iniciativa que busca instaurar como un derecho el pre y post natal de familias homoparentales, se presenta luego de que hacer un par de semanas el mismo Pancho Saavedra criticara la ley de matrimonio igualitario por no contar con este derecho.

“Lo más complejo es que en este país no exista un postnatal para dos hombres. El postnatal masculino no existe, están solamente los seis días legales. Entonces la ley de Matrimonio Igualitario está con ripios, porque hay cosas que no están solucionadas y que debiesen estar solucionadas”, dijo en esa oportunidad a La Hora.

En esa misma línea, indicó que “no puede ser que hoy yo legalmente tenía seis días y mi marido tiene seis días, ¿tú crees que en seis días puedes criar una guagua? Por eso te digo que es muy injusto que no haya un postnatal para hombres, cuando son dos papás”.

“Entonces claro, está mal hecha la ley, no se ha hecho, no está puesto el acento en ese tema muy importante que los políticos debiesen cambiar. Que el Presidente, los ministros tengan que instalar el tema”, cerró.