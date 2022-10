Concejal de Cerrillos sufrió violento portonazo al llegar a su casa

El concejal de Cerrillos relató que no opuso resistencia y que no sufrió daños físicos por el robo. INSTAGRAM

30 de septiembre 2022

Luis Leiva (RD), concejal de Cerrillos, fue víctima de un violento portonazo, en un hecho registrado durante la noche del jueves frente a su casa, ubicada en la misma comuna que representa.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el edil fue abordado por al menos cuatro individuos, dos de los cuales se encontraban en un automóvil sin patente, quienes lo amenazaron con un arma de fuego.

“Veo un auto en el pasaje que me hace señas como para que lo deje pasar. Me hago a un lado y al pasar por delante, me hace la encerrona frente a mi domicilio. Se bajan los jóvenes, me rompen los vidrios delanteros del auto, me hacen bajar, me apuntan con el arma”, relató Leiva a Radio ADN.

El concejal de Cerrillos añadió que “obviamente las recomendaciones son no oponer resistencia y eso hice. Se llevaron mi vehículo y algunas pertenencias. Afortunadamente no sufrí daño físico”.

El caso quedó en manos de Carabineros, que está en la búsqueda de los responsables del hecho y del vehículo robado, que corresponde a un Volkswagen Taos.

Robos de vehículos a autoridades

El robo que afectó al concejal de Cerrillos, Luis Leiva, se sumó a otras situaciones similares que han afectado a otras autoridades.

En julio pasado, subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, fue víctima de una violenta encerrona en plena comuna de Santiago.

El hecho ocurrió cuando era trasladada por su chofer en un vehículo del Gobierno. Al llegar a la intersección de General Jofré con Fray Camilo Henríquez, fueron interceptados por un vehículo del que bajaron tres individuos, quienes los amenazaron con armas de fuego.

Los delincuentes buscaban quedarse con el auto fiscal, por lo que obligaron a Perales junto a su chofer a descender de él, para luego darse a la fuga en dirección desconocida.

Tanto la subsecretaria como el conductor del vehículo del Gobierno no pusieron resistencia, por lo que se bajaron y lo entregaron.

Debido al aumento en este tipo de delitos, el Gobierno elaboró un plan Anti Encerronas y Centauro, con el que se busca abordar el robo de vehículos.