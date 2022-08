Condenan al "Comandante Emilio" a 18 años de presidio por homicidio terrorista de Jaime Guzmán

Raúl Escobar Poblete se encuentra en prisión en la cárcel Santiago 1. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 29 de agosto 2022 · 11:01 hs

El ministro en visita Guillermo de la Barra condenó a 18 años de presidio al ex frentista Raúl Escobar Poblete, conocido como el “Comandante Emilio”, por su responsabilidad como autor del delito de homicidio terrorista en contra del ex senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril de 1991.

El magistrado determinó que una vez que la sentencia quede firme y ejecutoriada, el ex guerrillero sea devuelto a México, país desde donde fue extraditado en septiembre del año pasado, y donde también enfrenta una condena de 60 años por diversos delitos.

En la resolución, el juez señaló que "en lo concerniente a la imputación formulada a Raúl Julio Escobar Poblete como uno de los autores del crimen del ex senador Jaime Guzmán Errázuriz, lo primero que cabe relevar es que en su declaración indagatoria no negó de manera explícita su participación en ese ilícito, pues la respuesta que optó por dar es que se declaraba no culpable, dando a continuación diversas razones que, en su concepto, tornaban legítimo o, al menos, exento de reproche el ajusticiamiento de dicha autoridad política. Es decir, en vez de refutar las evidencias probatorias que lo situaban en el lugar de los hechos como uno de los dos individuos que disparó en contra del senador, lo que hace es emitir un juicio de valor, argumentando acerca de lo justo que era llevar a cabo ese crimen”.

“En otras palabras, con su testimonio prefiere reivindicar el homicidio de quien considera el principal ideólogo del régimen militar y constructor de una institucionalidad ilícita que incluso le habría posibilitado acceder al cargo de senador, en vez de controvertir los antecedentes fácticos sobre los que se sustenta la imputación que se le formula como autor material e inmediato del delito”, añadió.

El texto precisó además que “pidió prestar un nuevo testimonio para manifestar al tribunal que los antecedentes probatorios allegados a la causa no le parecían suficientes o categóricos para inculparlo. O sea, emite un juicio de mérito acerca de la suficiencia de tales evidencias, pero sin aportar elementos precisos para desvirtuarlas. Es más, expresamente indicó que no le resultaba posible suministrar algún dato o información que comprobara que se encontraba en otro lugar el día de los hechos”.

Además, el fallo afirmó que “no resulta ajustada a la verdad” la declaración del acusado, que afirmó que la confesión del también ex frentista Ricardo Palma Salamanca sobre su rol en crimen fue obtenida mediante apremios.

El “Comandante Emilio” actualmente se encuentra recluido en la cárcel Santiago 1. Hace algunos días hizo noticia al llamar a votar Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.