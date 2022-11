Confusam y partida de Salud del Presupuesto: "Es imposible avanzar hacia una mejora del sistema con menos recursos"

"Hacemos un llamado enérgico a los senadores de la República a rechazar esta partida presupuestaria que no hace más que castigar a la gente más necesitada del país y que son quienes peor lo ha pasado con la pandemia”, argumentó Gabriela Flores.

17 de noviembre 2022

Gabriela Flores, presidenta nacional de la Confederación de funcionarios y funcionarias de la Salud municipal (Confusam), rechazó la aprobación del presupuesto de Salud propuesto por el Gobierno, por considerar que “significa un retroceso en los recursos asignados para la atención de las y los usuarios del sistema que representa a los sectores más necesitado del país”.

Al respecto, la dirigente dijo que “la cocina del Gobierno en este ítem al no permitir que los y las parlamentarias votaran por separado la glosa en cuestión, representa para nosotros un hecho grave que demuestra la total inconsecuencia con la intención de avanzar hacia un Sistema Universal de Salud que ponga en el centro de la reforma la Atención Primaria”.

“Esta acción dolosa no quedará impune para nuestro sector. Seguiremos luchando con firmeza para garantizar los recursos que permitan entregar dignidad a la atención y la entrega de salud para los chilenos y chilenas que creyeron en el proyecto progresista planteado por este gobierno en época de campaña", puntualizó.

Respecto a futuras acciones en rechazo al planteamiento del ejecutivo en esta materia, la sindicalista anunció que “nos mantendremos firmes en la lucha por conseguir un per cápita de salud basal que permita, a lo menos, recuperar el poder adquisitivo de recursos que tuvimos en el año 2022. Es imposible avanzar hacia una mejora del sistema con menos recursos y con los miles de funcionarios que serán desvinculados en diciembre cuando se ponga fin a la emergencia sanitaria producto del COVID 19”.

Flores señaló que Confusam se declara en estado de alerta, para que, "en caso de ser necesario, dar la pelea y defender con toda nuestra fuerza la Atención Primaria de Salud por los y las trabajadoras y los usuarios del sistema”.