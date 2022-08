Congreso respalda nueva extensión del estado de excepción en la macrozona sur

El senador PS José Miguel Insulza indicó que "vamos a respaldar este estado de emergencia porque creemos que el gobierno tiene una política clara al respecto". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Con 36 votos a favor, 1 en contra (senadora Fabiola Campillai) y 1 abstención (UDI José Miguel Durana), el Senado aprobó una nueva solicitud del Gobierno para prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur.

La medida se aplica a la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.

Durante la votación de la solicitud, los senadores plantearon la necesidad de conocer a fondo cómo se ha ido aplicando esta medida e información precisa respecto de su efectividad, al mismo tiempo que algunos manifestaron la posibilidad de extenderla a otras regiones.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, manifestó la disposición del Ejecutivo a entregar todos los antecedentes solicitados por los senadores, pero con la debida reserva por lo sensible de la información.

El senador PS José Miguel Insulza indicó que "vamos a respaldar este estado de emergencia porque creemos que el gobierno tiene una política clara al respecto y se han producido avances importantes. Se ha recordado porque no hay estado de excepción en otras regiones y es porque se ha usado en escasas oportunidades y es algo muy excepcional".

Por contrapartida, el senador UDI José Miguel Durana sostuvo que “en las votaciones previas me he abstenido y ahora también lo haré. Parece que quienes levantamos la voz en el norte, debemos conformarnos con la esporádica visita de las autoridades. El daño que se produce es irreparable. No hay voluntad política para tomar medidas radicales. El Gobierno abandonó los territorios”.

Su compañero de partido, Iván Moreira, declaró que “nadie está responsabilizando del terrorismo, ni la delincuencia, a este gobierno (…) En Chile no va a ver nunca más ruido de sables, porque no quieren seguir desfilando por 3 décadas en los tribunales y este Gobierno tiene que enviar señales. Hay que tomar medidas drásticas, no se puede dialogar con quien te apunte con un fusil”.