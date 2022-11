Continúa el paro: camioneros no quieren querellas en su contra para llegar a acuerdo

Después de la última reunión en La Moneda durante este viernes, los camioneros seguirán movilizados AGENCIA UNO

Compartir











Por: Luis Rivera 25 de noviembre 2022 · 14:21 hs

La paralización de los camioneros suma cinco días y cuando se pensaba que el Gobierno podía terminar con la movilización tras llegar a acuerdos en la última cita en La Moneda, nuevamente los transportistas salieron del palacio sin mayores novedades.

En momentos en que el desabastecimiento de agua y productos comienza a crecer y golpear en el país, los dirigentes manifestaron que su principal inquietud para reponer sus servicios tiene que ver con la seguridad en las carreteras que actualmente ocupan para expresar su descontento.

“Nosotros pusimos una condición normal para protestas pacíficas, como la que hemos llevado a cabo nosotros, que era que no hubieran querellas involucradas con nuestros dirigentes ni nuestra gente. Con el avanzar de la reunión estábamos de acuerdo en ese punto, pero lamentablemente nos ha comunicado el ministro subrogante del Interior que eso no ha sido posible. Por lo tanto, se interrumpieron las conversaciones”, dijo el vocero de los camioneros, Freddy Martínez.

El portavoz da a entender que las querellas que ha dado a conocer el subsecretario Manuel Monsalve para aplicar la Ley de Seguridad del Estado y sacarlos de las rutas perjudicó la negociación. De hecho, temprano, acusaron violencia y represión policial por órdenes de Interior.

"Tuvimos un traspié. Estábamos avanzando bastante bien, pero entendemos que el Gobierno tiene muchas presiones. Hicimos un convenio antes de esta reunión: tener las carreteras habilitadas para que pudieran transitar libremente las personas. Lo cumplimos y agradecieron. Pero también pusimos una condición para la protesta pacífica, que no hubiera querellas involucradas con nuestros dirigentes y nuestra gente. Estábamos de acuerdo en ese punto, pero (Monsalve) nos ha comunicado que eso no ha sido posible o no se ha acordado, por lo tanto se interrumpieron las conversaciones", añadió.

No hay pactadas más reuniones

De acuerdo a los camioneros, por ahora la paralización se mantendrá. Mientras, nuevas citas para destrabar el problema no están agendadas.

“Tenemos toda la disponibilidad, así lo hemos planteado. Creo que el ministro Monsalve tiene claro cuál es nuestra voluntad, pero tenemos que proteger a nuestra gente. Aquí hay un pacto de unión entre los camioneros de todo el país de poder sacar esto adelante, pero sin este tipo de interrupciones que lo único que hacen es equivocar el camino. Vinimos a buscar un entendimiento en materia de seguridad y otras, íbamos bien, pero esto ha sido entrampado por algo que puede ser subsanable”, dijo Martínez.

“Vinimos a buscar de la mejor manera un trato digno. El Gobierno está cerrando las puertas, vamos a hablar las cosas como son. Hago responsable al Gobierno de cualquier cosa o eventualidad que pueda pasar. Vinimos a dialogar, cumplimos los tratos. Por favor, señor presidente, resuelva esto de la mejor manera”, complementó Cristián Sandoval de la Confederación Fuerza del Norte.