Corte Marcial revocó el procesamiento del ex general Ricardo Martínez

05 de agosto 2022

La Corte Marcial decidió revocar el procesamiento en contra del ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Ricardo Martínez, quien había sido acusado por la ministra en visita Romy Rutherford en el marco de la investigación por el fraude al interior de la institución.

El tribunal militar acogió un recurso de apelación presentado por la defensa de Martínez, quien a inicios de abril de este año fue detenido, siendo liberado una semana después tras una resolución de la propia instancia judicial.

Según lo publicado por T13, la Corte Marcial consideró, por tres votos contra dos, que no se encuentra acreditada la existencia y el monto del fraude que habría cometido el ex líder del Ejército.

“Por no reunirse de los antecedentes hasta ahora allegados al proceso, requisitos exigidos por el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, en tanto no se encuentra acreditada la existencia y monto de los perjuicios efectivamente causados, se revoca el auto de procesamiento apelado de 5 de abril de 2022 (...) y en su lugar se declara que Ricardo Marcelo Martínez Menanteau, no es procesado en esta causa, por ahora, como autor del delito de fraude al fisco”, señaló el escrito.

El procesamiento iniciado por Rutherford

En su acusación contra Martínez, la ministra Rutherford apuntó a una serie de viajes en 2011, 2012 y 2016 y otros hechos que constituirían fraude al fisco.

El procesamiento del ex uniformado se concretó tras diversas acciones dilatorias de su defensa, la que primero buscó que fue interrogado en la residencia institucional de Lo Curro y junto a su abogado.

Un poco antes del inicio del procesamiento, el militar retirado se presentó ante la jueza y usó su derecho a guardar silencio. Sin embargo, y ante los medios que se encontraban en las afueras del tribunal, declaró que “mi patrimonio es legítimo y les pido que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor que se investigue bien, porque se hace un daño tremendo”.

Con la reciente decisión de la Corte Marcial, la ministra en visita deberá entregar mayores antecedentes que permitan determinar la existencia de la denuncia en contra del ex comandante en jefe del Ejército.