Corte Suprema: "Ningún país ha sido exitoso en la lucha contra la delincuencia sólo aumentado penas"

"Centrar el tema de la seguridad o el tema de la delincuencia y combatirla solo en que haya más penas, creo que es una visión cortoplacista, puede que deba considerarse ese aspecto, pero desde luego no es el único aspecto". AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 09 de noviembre 2022 · 17:17 hs

La vocera de la Corte Suprema, ministra Ángela Vivanco Martínez, aseguró que desde la implementación de la Reforma Procesal Penal en el país en Chile distintos actores de la sociedad optaron por un sistema de enjuiciamiento criminal “garantista”, y que no es responsabilidad de los jueces un eventual favorecimiento a los imputados de los procesos penales.

“El sistema procesal penal que rige en Chile es garantista. Esa fue la decisión de los legisladores y de quienes participaron en la reforma procesal penal hace ya varios años. Las razones del garantismo que tiene este sistema yo las conozco bien, porque me tocó tramitar en tribunales con el proceso antiguo donde la verdad había un gran desnivel. Había una coincidencia de factores donde el juez de la causa era el que investigaba y sentenciaba y por supuesto había largos periodos de prisión preventiva que, a veces, terminaban en condenas inferiores en los tiempos en que pasaba presa, con pocas opciones de defensa y una serie de problemas que conocí directamente, porque tramité en ese sistema.”, dijo la portavoz.

Además la ministra afirmó: “Si se quiere hacer otra cosa, no es el Poder Judicial el que puede hacer un cambio radical de perspectiva, sino que tiene que ser un tema que se aborde, entre otras materias, desde la perspectiva constitucional, desde la perspectiva de la ley. Los jueces no pueden inventar delitos, no pueden aplicar condenas superiores a las condenas que establece la ley, no pueden establecer cautelares cuando ni siquiera el Ministerio Público las pide“.

La ministra Vivanco insistió que los jueces sólo aplican la ley en esta materia y que se requiere la coordinación de todos los actores del sistema para trabajar en conjunto en la sanción de delitos.

"Yo personalmente creo -y lo he dicho varias veces- que el problema de la delincuencia no solamente hay que radicarlo en los temas de prisión preventiva y penas, que están en este lado. Hay que revisar lo que pasa con la formación de las personas y con la entrada en la delincuencia sobre todo de niños y personas muy jóvenes. Y también tenemos que preocuparnos hacia el otro extremo de la rehabilitación, la de las personas condenadas. Centrar el tema de la seguridad o el tema de la delincuencia y combatirla solo en que haya más penas, creo que es una visión cortoplacista, puede que deba considerarse ese aspecto, pero desde luego no es el único aspecto. Ningún país que ha salido exitoso de la lucha contra la delincuencia lo ha hecho sólo aumentando las penas, hay otros aspecto que hay que abordar necesariamente”, concluyó en el tema.