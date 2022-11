Corte Suprema aprueba extradición del tenimesista chileno acusado de violación en Argentina

Según la Corte Suprema, Argentina está habilitada para extraditar al chileno Juan Lamadrid por cargos de violación.

Por: Luis Rivera 24 de noviembre 2022 · 17:24 hs

“Se hace saber que Juan Pablo Lamadrid Barraza es requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40 en el marco de la causa N°27713/2022 (…), caratulada Lamadrid Barraza, Juan Pablo s/abuso sexual (…), por el delito de abuso sexual previsto en el artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal Argentino, que pena el delito de abuso sexual con acceso carnal".

Este es un extracto del documento que envió el 23 de junio de este año el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, en el marco del caso que involucra al tenimesista nacional acusado de violación por la deportista trasandina Cielo Rotryng Álvarez de 19 años.

El 3 de junio, la también tenimesista utilizó sus cuentas de redes sociales para relatar lo ocurrido en un campeonato clasificatorio.

"Recién tengo la fuerza para contar lo que sucedió hace cinco años, yo con apenas 14 años de edad y la inocencia de cualquier niña. El 14 de diciembre de 2017, Juan Lamadrid Barraza, de nacionalidad chilena, abusó sexualmente de mí en pleno Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa, posterior al Campeonato Sudamericano de Mayores. ¿Hasta cuándo nos van a seguir pasando estas cosas? No fue mi vestimenta, tampoco el horario ni el lugar. Si no hay consentimiento, es violación. Hoy decido no callarme más…”, escribió.

Esta imputación significó la alerta desde el país vecino y mientras duró la investigación, Lamadrid estuvo con arresto domiciliario por orden de la Corte Suprema. De hecho, cuando EL DÍNAMO publicó la misiva de Bielsa al ministerio, el deportista todavía estaba inubicable por la Policía de Investigaciones (PDI).

La Corte Suprema acoge la extradición

Con estos antecedentes de una denuncia que tuvo amplia cobertura por los medios de comunicación argentinos, Juan Lamadrid quedó a la espera de la resolución de la Corte Suprema. Esta instancia, que había puesto un plazo de dos meses para la investigación, finalmente decidió el futuro judicial del tenimesista.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, el máximo tribunal del país acogió la solicitud de extradición que realizó Argentina.

Según Chilevisión, los magistrados se convencieron de votar a favor de esta solicitud trasandina por hechos “revestidos de seriedad y gravedad” y por los resultados de una pericia psicológica realizada a la víctima que permitió "presumir tanto la dinámica de los hechos, como la participación del requerido en los mismos”.

Ahora Lamadrid deberá ser notificado y luego ser acompañado por oficiales de la PDI en un vuelo comercial hasta Argentina, país donde arriesga entre seis y 20 años de cárcel.