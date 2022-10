Corte Suprema confirma condena a autor de incendio de Universidad Pedro de Valdivia

La universidad fue quemada y vandalizada durante los disturbios del llamado estallido social. AGENCIA UNO/ARCHIVO

04 de octubre 2022

Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez fue condenado a cinco años y un día de presidio efectivo tras ser ratificada en su contra la sentencia del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, de febrero de 2021, en calidad de autor del delito consumado de incendio, por la Corte Suprema.

El joven de 19 años fue sindicado como autor de la quema de la Universidad Pedro de Valdivia, en su sede ubicada en Vicuña Mackenna, cercana a la Plaza Baquedano, en Providencia.

En fallo unánime, el máximo tribunal no acogió un recurso de nulidad que había presentado la defensa de Carvajal. La segunda sala del máximo tribunal descartó infracción al debido proceso en la actuación de Carabineros en la detención, argumento que expuso la defensa. “La actuación de los funcionarios se desenvuelve en el marco de un procedimiento que se desarrolló al amparo de las hipótesis de flagrancia que la ley define”, se señala en el fallo.

Sobre la detención, el fallo establece que “los funcionarios policiales estaban facultados, no solo para practicar la detención del imputado, como cuestiona la defensa, sino que también lo estaban para realizar el propio registro audiovisual de la comisión del hecho punible y de las características fisonómicas del imputado, que permitió su detención dentro del lapso de flagrancia regulado en la ley”.

“La actuación reprochada, no lo fue a título de agente encubierto o revelador, de manera que no es posible sostener que la prueba obtenida con ocasión del desempeño de los Carabineros, en lo que a este capítulo se refiere, lo haya sido con vulneración de garantías fundamentales, por lo que esta causal de invalidación será desestimada”, se concluye en el fallo.

Sede universitaria terminó completamente destruida

El incendio de la sede de la Universidad Pedro de Valdivia ubicada en Vicuña Mackenna ocurrió el 8 de noviembre de 2019, en el contexto de los hechos de violencia del estallido social.

En el juicio oral y según la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente, se determinó que el condenado generó un foco de fuego independiente en el inmueble universitario, ocasionado al arrojar un líquido acelerante sobre una cortina en llamas, aumentando el poder destructivo de las mismas y dando como resultado la destrucción de parte del mobiliario.

La detención ocurrió al día siguiente, y se dio a conocer que Carvajal, quien era estudiante en ese momento, no contaba con antecedentes penales ni detenciones policiales.

“Lancé una botella por rabia”

Según la declaración del condenado, el 6 de enero del 2020, él solo entró luego de que una turba rompiera las rejas, pero no ocasionó el incendio.

“Me encontré con una reja que da al parque Bustamante, la salté para salir a la calle y veo que mucha gente, creo que más de doscientas, quienes botan la reja y entran a saquear un local comercial en el interior de la universidad, además que reventaban los vidrios y sacaban un data. Yo ingresé un par de minutos después de la turba. Tomé mi skate y rompí dos ventanas”, afirmaba Alejandro Carvajal Gutiérrez en ese entonces.

“Escuchaba gente que quería quemar. Yo vi humo en el piso dos y escuché gente que decía que evacuáramos y otros que querían que se quemara. Estaba en el patio y vi una cortina del primer piso, en una ventanal. Intenté prender con el encendedor la cortina, pero no encendió. Retrocedí, siempre dentro de la universidad y veo a un tipo con capucha blanca que tira algo a la cortina y luego veo que se enciende la cortina. Retrocedo y tiré una botella de bebida que había comprado en un quiosco”, señaló.

Para sostener la defensa de que la detención en flagrancia no había sido tal, el imputado afirmó que no se encontraba en las inmediaciones del lugar. “Luego salí de la universidad, me quedé en el Parque Bustamante. Decidí irme a mi casa y me agarra Carabineros. Me fui en skate y cerca de La Moneda veo que Carabineros se me acerca y reaccioné con miedo y retrocedí pero me detuvieron”, dice el testimonio.

Sin embargo, imágenes expuestas por el Ministerio Público contradicen su versión, mostrando que cuando él lanzaba la botella el fuego se avivó. Sin embargo, Carvajal asegura que eso se debió “a causas del viento”. Sobre por qué actuó de esa forma, en condenado aseguró que “lancé una botella con líquido, con bebida, por rabia”.