Corte Suprema confirma condena efectiva de cárcel para ex alcaldesa Karen Rojo

El máximo tribunal descartó infracciones en el juicio oral al derecho a defensa, debido proceso y tipificación del delito. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 23 de Marzo 2022 · 16:22 hs

La Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad interpuestos en contra de la sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, que condenó a la ex alcaldesa Karen Rojo a la pena efectiva de 5 años y un día de presidio, y al funcionario municipal Edgardo Ramiro Vergara Montt, a 3 años y un día de cárcel, con el beneficio de la libertad vigilada, en calidad de autores del delito consumado de fraude al fisco, ilícito cometido entre octubre de 2015 y agosto de 2016.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Miguel Vázquez y Roberto Contreras– descartó infracciones en el juicio oral al derecho a defensa, debido proceso y tipificación del delito.

“Que el argumento central de las causales principal de Vergara y primera subsidiaria de Rojo (aludidas en los considerandos octavo y segundo de la presente sentencia, respectivamente) se funda en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, por infracción a su derecho a defensa al desplazar el factum del debate, y la especial vinculación de ello con la decisión de interpretar el tipo penal de una manera determinada en el fallo recurrido, pues se prescindió por el tribunal del engaño como medio comisivo, sustituyéndolo por el de incumplimiento de deberes”, plantea el fallo.

Luego que se conociera la condena en contra de Karen Rojo, la diputada Catalina Pérez (RD) había pedido que cumpliera la pena tras las rejas.

"Las y los antofagastinos no olvidaremos el tremendo daño que le hizo a la ciudad. Yo espero que cumpla su condena en la cárcel y que nunca más vuelva a ocupar un cargo público. No más abuso, no más corrupción en el Estado ni en los municipios", señaló la diputada por la región de Antofagasta.