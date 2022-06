Corte Suprema declara admisible recurso para anular condena de Nicolás López

La defensa de López argumentó que hubo “infracción” a derechos o garantías constitucionales. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 22 de junio 2022 · 17:12 hs

A poco más de un mes de haber sido condenado a cárcel efectiva, la Corte Suprema, de manera unánime, declaró admisible el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Nicolás López

De esta forma, la decisión del máximo tribunal podría dejar sin efecto la condena a 5 años y un día de cárcel por abusos sexuales reiterados que fue dictada por el Tribunal Oral de Viña del Mar el 16 de mayo pasado.

Quienes votaron a favor de la admisibilidad fueron los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos y el abogado integrante Ricardo Abuauad.

La Corte Suprema realizó una revisión formal de los argumentos expresados por la defensa encabezada la abogada Paula Vial, decidiendo que son ellos y no la Corte de Apelaciones de Valparaíso quienes están habilitados para verificar las eventuales infracciones constitucionales cometidas durante el juicio.

Esto, porque Vial argumentó que hubo “infracción” a derechos o garantías constitucionales.

Uno de los argumentos que presentó la abogada del cineasta ante la Corte Suprema es que “la presunción de inocencia prevalece sobre la perspectiva de género“.

"Teniendo que demostrarse no si la víctima miente, si no, si existen elementos que corroboren su relato y que permitan destruir la presunción de inocencia que pesa sobre mi representado, cosa que no ocurrió en el presente juicio“, asegura el escrito.

Esto porque la defensa asegura que “no existió en juicio prueba alguna de corroboración del relato dado“ respecto al testimonio de una de las víctimas, lo que constituiría “una infracción del debido proceso”.

El cineasta Nicolás López fue condenado a cinco años y un día de pena efectiva de cárcel por el delito de abuso sexual contra dos mujeres.

Los hechos se remontan a noviembre y diciembre de 2015 contra la persona individualizada con las iniciales MJVS y en el mes de enero de 2016 contra DNC.