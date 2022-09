Corte Suprema llama a no presentar querellas "por si acaso" ante nuevas alzas de los planes de isapres

Las isapres Consalud y Nueva Masvida debieron reajustar sus alzas por el límite de 7,6% que determinó la Superintendencia de Salud AGENCIA UNO/ARCHIVO

El 18 de agosto fue una fecha crucial para la crisis económica que enfrentan las isapres en el país. Ese día, la Corte Suprema falló a favor de los afiliados y no permitió que las aseguradoras incrementaran los valores en los planes de salud de prácticamente cuatro millones de personas que se atienden bajo este sistema privado.

“El alza era pareja para todos los planes individuales y no por plan, entonces en vez de estar judicializando por cada uno de los afiliados, lo que se hizo fue ordenar que quedara sin efecto esa alza para todos de tal manera que no habría necesidad de que se presentara ningún recurso. Las isapres lo que han hecho es dejar sin efecto esa alza, devolver las diferencias pagadas, devolver a las personas a los planes que tenían y devolver a las personas a la isapre cuando así lo estimen porque se habían cambiado con motivo del alza de planes”, recordó la vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien fue parte del análisis de este recurso.

Pasó prácticamente un mes para que la Superintendencia de Salud accediera a un aumento en estos precios basado en el congelamiento que arrastraban desde 2020 a la fecha y en la posibilidad concreta de quiebra que han advertido diversos especialistas en la materia.

Así las cosas, el 16 de septiembre, este organismo informó de un tope de 7,6% en el alza de los planes de salud, por lo que dos de estos prestadores deberán adecuarse a la especificación que realizó el órgano que encabeza Víctor Torres.

“El proceso de verificación ha arrojado una variación del costo operacional promedio detallado de la siguiente forma: Colmena, un 6,6%; Cruz Blanca, un 4,3%; Vida Tres, un 1,4%; Nueva Más Vida, un 7,8%; Banmédica, un 5,6%, y Consalud, un 14,4%. Las isapres que alcanzaron un valor superior al Indicador de Costos de la Salud del Sistema de Isapres, ICSA, que fue establecido en 7,6% (Consalud y Nueva Masvida) deberán ajustar sus alzas hasta dicho valor”, explicó la Superintendencia.

Sugerencia ante nuevas alzas en los planes de isapres

En este nuevo escenario, la Corte Suprema se mantiene pendiente pues se advierte que podrían sumarse nuevos casos a analizar en los tribunales por esta última indicación dada a conocer en vísperas de las Fiestas Patrias.

“Si hoy se quiere presentar algún recurso ya tiene que ser por otras materias, porque en esta materia no es necesario. El tema ya está resuelto y rige para todos, para efectos de evitar la judicialización y evitar los gastos que la judicialización produce y que son altos para todas las partes”, agregó Vivanco antes de hacer una recomendación.

“Hay un nuevo aumento que está declarado así por la Superintendencia y hay que pronunciarse al respecto. Ahí, en el mérito de los fundamentos, quien no esté de acuerdo hará su análisis respecto de cuáles son las acciones que podría impetrar y si esto cumple o no con aquello que fue ordenado por la Corte Suprema, sugiriendo al público que no presente demandas a granel o por si acaso, sino que mire lo que ordenamos en el fallo y si se ha cumplido o no de tal manera de no judicializar en extremo”, cerró la integrante del tercer tribunal del país.