Corte Suprema toma distancia de anuncio de Boric de limitar tenencia de armas: "El proyecto todavía no se conoce"

Por: Cristián Meza 07 de junio 2022 · 18:15 hs

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió al anuncio de La Moneda de buscar limitar la tenencia de armas de fuego, precisando que aún no estén en conocimiento de la iniciativa.

Vivanco expresó que "el tema del proyecto que se ha anunciado hay que analizarlo en su mérito, ya que todavía no se conoce y por supuesto que va tener que acudirse a tres fuentes: primero, como lo ha dicho el mismo Presidente, el énfasis tiene que estar dado en que las personas que realicen cualquier acto criminal no deben tener acceso a las armas, porque muchas de las armas que estas personas ocupan no son armas inscritas, sino armas que funcionan en el mercado negro o modificadas”.

“El segundo eje es determinar en qué condiciones la población civil puede hacer uso de armas y este es un tema que no sabemos cómo va a venir en el proyecto de ley. Nuestro país no tiene un derecho garantizado a tener armas, como es por ejemplo Estados Unidos -en que hay un derecho constitucional a tener armas-, pero si es importante determinar como un tercer eje si finalmente el tema va a ser restricción o prohibición total", indicó la magistrada

La representante del máximo tribunal sostuvo en esta línea que “queda la duda o la inquietud, por ejemplo, qué pasa con las personas que ya tienen armas y, segundo, qué es lo que podía pasar en situaciones de inseguridad. Por supuesto que la idea no es que las personas usen sus armas para tenerse que defender sino que sea la fuerza pública la que las tenga”.

El Presidente Boric reiteró su intención de limitar la tenencia de armas durante su gira a Norteamérica, declarando en Canadá que "sabemos cómo terminan las sociedades que terminan armándose hasta los dientes para terminar ejerciendo la justicia por mano propia. Eso no funciona".