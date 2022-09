Corte Suprema y detención de Héctor Llaitul: "Es importante que vaya donde estén las medidas de seguridad"

"Si el objetivo es que no llegue a un determinado penal una persona es importante que eso se conozca", indicó la vocera del máximo tribunal. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 21 de septiembre 2022 · 17:10 hs

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la situación carcelaria de Héctor Llaitul y a algunas propuestas de Gendarmería sobre modificaciones en el penal de Alta Seguridad de Santiago.

Al respecto la ministra aclaró que son decisiones administrativas de Gendarmería. “Como ya lo hemos dicho con anterioridad, los temas que tienen que ver con lo que es la administración de Gendarmería y todos estos temas nosotros no tenemos participación, ni se nos consulta, ni hay ningún tipo de opinión del Pleno de tal manera que lo que siempre hemos hecho presente es que todas las medidas que se tomen tengan la debida fundamentación, que se conozca públicamente y que por cierto tengan una coincidencia con los objetivos que están buscando".

"Si el objetivo es que no llegue a un determinado penal una persona es importante que eso se conozca. Desde ese punto de vista, nosotros abogamos por la fundamentación de las decisiones y por supuesto que un detenido que tiene la envergadura desde el punto de vista de la seguridad del señor Llaitul es importante que vaya donde estén las medidas de seguridad para su resguardo en todos los sentidos, pero más allá de eso las decisiones que tome Gendarmería tienen que ser motivadas”, dijo la vocera de la Corte Suprema.

Sobre el recurso de amparo de la defensa de Héctor Llaitul que conoció la Segunda Sala de la Corte Suprema, la portavoz explicó que “mientras no se conozca cuál es el fallo nosotros no podemos indicar ningún tipo de consideración que se haya o no tenido a la vista. Porque es un tema de exclusiva generación de los ministros que componen la sala, no es un tema de la vocería, de tal manera que desde ese punto de vista han participado los abogados, han expresado las distintas visiones sobre aquello que se está pidiendo y el fallo va a ser el que en definitiva nos indique cuáles son los argumentos que se han tenido a la vista y como se han ponderado”.