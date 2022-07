"Cote" Evans reaparece con duras críticas a la Constitución: “Este proyecto no me gusta para nada”

Enrique "Cote" Evans reapareció con críticas a la Convención Constitucional AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 19 de julio 2022 · 11:03 hs

El debate en torno al Plebiscito de Salida del proceso constituyente que lleva adelante Chile se toma la agenda de todos los medios y las opiniones surgen de todos los sectores. En esta oportunidad, fue el comunicador Enrique “Cote” Evans, quien reapareció en televisión para entregar su crítica visión del texto propuesto por la Convención Constitucional.

“Este proyecto de Constitución no me gusta para nada, pues no pone el acento en las urgencias del país”, expresó. “Voté que no en la consulta del 76, que no en el plebiscito del 80… Voté por Aylwin, por Frei, por Lagos, dos veces por Bachelet. No soy de derecha y he hecho todos los esfuerzos para que me guste este proyecto de Constitución, pero no me gusta”, puntualizó en el programa Sin Filtros del canal VIVE.

“¿Cuándo ha habido un plan nacional de trabajo? ¿Una lucha contra la pobreza? Son temas fundamentales para el país y desde ningún sector político le han dado pelota”, puntualizó el periodista y también abogado.

“Al Gobierno le conviene que gane el Rechazo si pretende tener un plazo mayor a cuatro años”, afirmó igualmente. “La interpretación de la votación de Gabriel Boric en la segunda vuelta era que la antorcha pasaba a una nueva generación, por lo que este Gobierno no se piensa de cuatro años… Si gana la opción del Apruebo, el Gobierno sentirá que sus ideas no son para cuatro años. Esto no quiere decir que se va a reelegir, pues no está considerado, pero con la opción Apruebo es más difícil que un proyecto de más de cuatro años sea viable”, sentenció.

“Cote” Evans es periodista, locutor y abogado de extensa trayectoria en medios de comunicación chilenos. Su carrera y reconocimiento público se afianzaron durante las décadas de los 80 y 90. En 2014 sufrió un grave accidente mientras piloteaba una avioneta, la cual capotó en los alrededores de Villarrica, en la Región de La Araucanía.