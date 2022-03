¿Cuál es la aprobación de Gabriel Boric a 17 días como presidente de Chile?

Gabriel Boric registra el aumento más rápido en desaprobación de una semana a otra. AGENCIA UNO

Por: Gabriela Romo 28 de Marzo 2022 · 13:44 hs

Tras 17 días como presidente de Chile, Gabriel Boric registró un aumento de 10 puntos en la desaprobación, alcanzando un 30% de disconformidad con su gestión.

Este lunes se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Plaza Pública Cadem, sondeo que estuvo marcado por la evaluación a la gestión del mandatario y su gabinete.

¿Cuál es la aprobación de Boric?

Cadem reveló que el 50% de los encuestados aprueba la forma en que el presidente Boric está conduciendo su gobierno, mientras que un 30% lo desaprueba.

En tanto, un 4% no lo aprueba ni desaprueba y un 16% no sabe o no responde.

“Al comparar esta medición con la segunda semana de gobierno de Sebastián Piñera en 2010 (31% de aprobación), de Michelle Bachelet en 2014 (22% de aprobación) y de Piñera en 2018 (19% de aprobación), Gabriel Boric registra el mayor aumento en desaprobación entre una semana y otra“, indicó Cadem.

Según el sondeo, la desaprobación al gobierno de Boric aumentó considerablemente entre las personas que tienen entre 35 y 54 años del sector socioeconómico bajo.

¿Qué ministros de Boric son los mejores evaluados?

En relación al gabinete de Gabriel Boric, 9 de los 24 ministros lograron superar el 40% de conocimiento.

Los mejores evaluados son Marco Antonio Ávila, ministro de Educación con un 72% de aprobación; Mario Marcel, ministro de Hacienda con un 71% y Begoña Yarza, ministra de Salud con un 67%.

A ellos, les siguen Nicolás Grau, ministro de Economía con un 61%; Carlos Montes, ministro de Vivienda con un 59%; Giorgio Jackson, ministro Secretario General de la Presidencia con un 56%; Maya Fernández, ministra de Defensa con un 55%; Camila Vallejo, ministra Secretaria General de Gobierno con un 55% y cierra la lista Izkia Siches, ministra del Interior con un 54%.

La encuesta Plaza Pública de Cadem entrevistó a 704 hombres y mujeres de las 16 regiones del país, mayores de 18 años y con un margen de error de ±3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza.