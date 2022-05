Cuarta dosis: revisa el calendario de vacunación contra el COVID-19 para esta semana del 16 de mayo

Según especialistas, Chile entró a una quinta ola de COVID-19. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 16 de mayo 2022 · 11:18 hs

Debido al aumento de nuevos casos de COVID-19 en el país y ante el bloqueo del Pase de Movilidad desde el 1 junio de todos quienes no tengan su esquema de vacunación completo, el Ministerio de Salud recordó el calendario de inoculación para esta semana.

¿Quiénes se pueden vacunar esta semana del 16 al 22 de mayo?

Esta semana continúa la vacunación con cuarta dosis para mayores de 18 años que hayan recibido la dosis de refuerzo o tercera dosis hasta el 5 de diciembre del año pasado.

En tanto, la tercera dosis o dosis de refuerzo deberán recibirla todas las personas vacunadas con esquema completo hasta el 23 de enero de 2022.

De forma paralela, continúa la administración de la primera dosis a las personas de 3 o más años y la segunda dosis a la población vacunada con Sinovac, AstraZeneca y Pfizer con al menos 28 días transcurridos desde la primera dosis. En el caso de las embarazadas también continua la vacunación.

¿A quiénes se les bloqueará el Pase de Movilidad?

A todas aquellas personas que no tienen las cuatro dosis contra el COVID-19 y que tampoco han sido inoculados en los últimos seis meses.

Sin embargo, si una persona no tiene las cuatro vacunas, porque recibió la segunda o tercera dosis este 2022, el Paso de Movilidad no será bloqueado, aunque sí podrían hacerlo más adelante si no completo el esquema de vacunación.



Quinta ola de COVID-19 en Chile

El Grupo Epidemiológico Matemático para la Vigilancia de Epidemias y Pandemias (Gempvep) de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) aseguró que Chile entró a una quinta ola de COVID-19.

Los especialistas confirmaron “el inicio de la quinta ola de COVID-19 en el país debido a que hemos acumulado dos semanas consecutivas con más de 10 casos promedio cada 100.000 habitantes y con un aumento de los casos de un 37,7% respecto a la semana previa”.

Asimismo, los profesionales agregaron que “esta vez no hubo transición entre olas”