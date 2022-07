Cuenta corriente Santander Life alcanza más de un millón de clientes

Todos los productos de la familia Santander Life permiten acceder al programa Meritolife, el cual permite que los clientes acumulen “méritos” con los que acceden a reconocimientos.

Por: Camila Luengo 06 de julio 2022 · 16:27 hs

A través de una propuesta sencilla, como es ofrecer una cuenta corriente 100% digital y que no pide renta mínima, Santander Life se ha posicionado como uno de los productos más relevantes dentro de su tipo, facilitando la bancarización de cientos de personas y abriendo la puerta a un conjunto de beneficios.

Es así como este mes alcanzó un nuevo hito en la historia de Santander Chile al superar el millón de clientes. La cuenta corriente Life destaca como un producto único en su tipo por los beneficios que conlleva para los usuarios.

Entre las características está el hecho de que es un producto simple, de apertura 100% digital, que puede ser abierta desde el teléfono celular; no tiene requisitos de renta mínima para acceder a su contratación; no tiene topes de abono ni saldos, permite giros y consultas ilimitados sin costo en los cajeros automáticos del país, permite transferencias a terceros sin costo y realizar compras internacionales.

Además, Santander Life permite contratar servicios de streaming; siendo el elemento diferenciador el acceso a las plataformas digitales del Banco y sus funcionalidades en donde los clientes pueden contratar cuenta corriente en dólares, tener acceso a un servicio de remesas con la más alta tecnología disponible en el mundo y a la App Santander que ha ido incorporando nuevas funcionalidades con altos estándares en experiencia usuaria.

Al ser una cuenta que no exige renta, Life permite que el proceso de bancarización de nuevos clientes se realice de forma progresiva, de manera tal que –si lo desean en el futuro– las personas puedan acceder a otros productos bancarios de la familia Life orientados al financiamiento como créditos y tarjetas de crédito.

Oferta de Santander Life

Actualmente son tres los productos que componen la familia Santander Life. El primero de ellos es la ya mencionada Cuenta Corriente Life, la que no tiene costo de mantención para jóvenes menores de 25 años y adultos mayores sobre 70 años. Mientras que para los clientes entre 25 y 69 años el costo es bajo.

Le sigue el Plan Santander Life, el que funciona como un primer acercamiento al crédito. Éste incluye tarjeta de débito y la tarjeta de crédito Life; y el Plan Santander Life – Latam Pass, el incluye todos los productos y beneficios del Plan Santander Life e incorpora una línea de crédito y acceder a la acumulación de millas Latam Pass.

“Las necesidades de las personas están cambiando. Cada vez son más quienes necesitan manejar su dinero donde sea que estén para acceder a compras por internet, tanto en Chile como el mundo, o suscribirse a algún servicio de streaming. En ese sentido, la familia de productos Life responde plenamente a esa necesidad, ofreciendo una cuenta única en el mercado, que no exige renta mínima, no tiene límites de saldo y no te cobra por el uso en cajeros o transferencias”, declaró Pedro Orellana, gerente División Banca Comercial de Santander.

Agregó que “por lo mismo es que creemos que Life es una real alternativa para democratizar la banca, permitiendo un acceso transversal para todos y que, en la medida que los clientes así lo necesitan, pueden acceder a nuevos productos y servicios con todo el respaldo que Banco Santander ofrece”.

Meritolife

Todos los productos de la familia Santander Life permiten acceder al programa Meritolife, el cual permite que los clientes acumulen “méritos” con los que acceden a reconocimientos, como descuentos en la primera compra con su tarjeta de crédito, comprar sin interés en cualquier comercio, acceder a la devolución en línea de un porcentaje por las compras en bencineras, postergar una cuota de un crédito y rebajar la tasa de un crédito de consumo en hasta un 40%. Este último incentivo se vuelve relevante en un contexto donde las tasas han ido al alza.

Los clientes pueden acumular estos méritos en la medida que paguen al día el estado de cuenta de su tarjeta de crédito y/o la cuota de su crédito de consumo y pueden acceder a estos reconocimientos a través del portal Meritolife en su sitio privado en Santander.cl o la App Santander.