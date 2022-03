DT de la UC por críticas de Boric: "Usó un término que no me gustó"

El entrenador argentino aseguró que todo hincha tiene derecho a opinar sobre el funcionamiento del equipo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 17 de Marzo 2022 · 14:08 hs

Cristian Paulucci, director técnico de Universidad Católica, respondió a los dichos del presidente Gabriel Boric, quien en su calidad de hincha cruzado calificó al equipo como un “desastre” tras su derrota 1-0 ante Everton en la reciente fecha del Campeonato Nacional.

Durante una entrevista con ADN Radio y Archi, el mandatario fue consultado por el mal momento del equipo universitario, que sumó tres derrotas consecutivas en el torneo local, lejos del rendimiento que lo llevó a levantar el tetracampeonato a fines de 2021.

“Si ya nos pillaron el diseño, hay que innovar un poco; el reemplazo de Valber Huerta ha sido muy difícil y lo de tres centrales hay que evaluarlo”, afirmó el gobernante.

La respuesta de Paulucci

En medio de una rueda de prensa en San Carlos de Apoquindo, el entrenador argentino abordó los dichos de Boric, enfatizando que todo hincha tiene derecho a opinar sobre el funcionamiento del equipo.

“Todos estamos en condiciones de poder decir cosas y más, como hincha, tener enojos cuando se pierde. Es lógico, por la pasión. Ojalá pueda venir al estadio. Usó un término que no me gustó, un desastre, y se ve que como no viene al estadio no vio el partido. Tendríamos que haber sido justo ganador”, comentó.

Paulucci negó cualquier molestia con el presidente, recordando que “antes opinaba bien del equipo”. De hecho, el DT mostró un antiguo tuit del jefe de Estado en donde expresó su alegría por el rendimiento del elenco estudiantil.

“Es hincha de Católica, hay que apoyarlo, tenemos que seguir trabajando y él también por las cosas que prometió y a las que les va a tener que dedicar mucho tiempo para darle al país los cambios que realmente necesita”, cerró el trasandino.