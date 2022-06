Declaraciones después de la balacera en Espacio Riesco

El diputado del Partido Republicano, Cristián Araya emitió declaraciones por el tiroteo ocurrido en Espacio Riesco.

Compartir











Por: Gaspar Marull 21 de junio 2022 · 15:41 hs

Durante la jornada la Asociación de Eventos de Chile emitió un comunicado por la violencia en el país, acusando que la delincuencia y la violencia están desbordadas en Chile. “Casi no hay lugares ni actividades que hoy estén libres de este gravísimo flagelo”, señalaron

“Como Asociación de Eventos de Chile solidarizamos y apoyamos al Centro de Eventos Espacio Riesco por este lamentable episodio ocurrido anoche, y hacemos un llamado al gobierno y a las autoridades de todos los sectores a enfrentar con determinación este verdadero drama que nos afecta como país, y a recuperar los espacios públicos para las personas”, menciona el comunicado.

“Las señales son muy importantes en esta materia y esperamos que exista unidad en la aplicación de la ley, el control del orden público y la recuperación del estado de derecho”, concluyeron.

Por su parte, el diputado Cristián Araya, del Partido Republicano comunicó que, “lo ocurrido anoche en Espacio Riesco es otra constatación de que la violencia y la delincuencia están desbordadas en Chile ante la pasividad de un gobierno, que en vez de arrebatarle las armas ilegales a los criminales, se las quiere quitar a los ciudadanos honestos”.

El parlamentario también acusó que la delincuencia aparte de destruir espacios públicos mantiene atemorizada a las personas. “Pese a todo eso, las autoridades de la actual administración no han dispuesto medidas especiales ni un plan concreto para enfrentar a las bandas criminales”, acusó el diputado.

“Por lo mismo, como el gobierno y el oficialismo no son creíbles en esta materia, no tuvo acogida el llamado del presidente Boric a un gran acuerdo en materia de seguridad pública, porque el camino no es quitarle a las personas honestas el derecho a la legítima defensa”, recriminando la iniciativa de Boric de prohibición total de las armas.

“Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar anoche, pero estos episodios se irán agravando si el gobierno se mantiene en la inacción”, cerró Araya.