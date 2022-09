Defensa de Karen Rojo comienza búsqueda de apoyo político para enfrentar audiencia de extradición

Karen Rojo fue condenada a cinco años y un día de cárcel efectiva por fraude al fisco, se fugó el 23 de marzo a Europa y recién fue detenida el 13 de julio en Países Bajos. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Luis Rivera 12 de septiembre 2022 · 09:40 hs

Mientras Karen Rojo permanece en Países Bajos, los trámites para conseguir su extradición desde tierras europeas y así cumplir con los cinco años y un día de cárcel efectiva por fraude al fisco siguen avanzando en el norte.

La audiencia para lograr su regreso desde Groningen se fijó para el próximo jueves 17 de noviembre, por lo que las partes involucradas están en proceso de preparar su presentación en los tribunales de justicia.

Mientras el fiscal Cristián Aguilar confía en que posee todos los antecedentes para imponerse en el proceso para que la ex alcaldesa enfrente la justicia chilena, la defensa de la química farmacéutica comenzó a buscar apoyo político en la zona. Los abogados de Rojo están buscan respaldo para fundamentar en la fiscalía que la ex jefa comunal sufrió de persecución política.

Contacto con Evópoli

Desde la mesa directiva de Evópoli en la Región de Antofagasta, donde Vladimir Meza es su presidente, reconocieron contactos con el entorno de Rojo.

“Efectivamente recibí una llamada para preguntarme si estaría o no dispuesto a colaborar y lo que pienso sobre la situación de Karen Rojo. Yo nunca fui amigo de ella, pero supongo que se debió a que soy presidente regional de un partido. Imagino que eso le da un peso mayor a su defensa… Hasta el momento no me han pedido nada, sólo fue un primer contacto para verificar si yo era yo”, aseguró el dirigente.

“Este tema es muy delicado. No es llegar y hacer algo así. Yo como presidente regional de un partido y ciudadano condeno absolutamente lo que hizo. Aquí hubo un juicio y una resolución de la Corte Suprema y eso es inapelable. Jamás voy a justificar algo en que la justicia ya falló. Si la justicia dice que hay que pagar, hay que pagar”, complementó Meza en declaraciones que reproduce El Mercurio de Antofagasta.