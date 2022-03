Defensa de Ricardo Martínez pide a la Corte Marcial ser interrogado en su casa en Lo Curro

Junto con ello, el abogado defensor acusó falta de imparcialidad en el procedimiento contra el ex comandante en jefe. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 07 de Marzo 2022 · 19:12 hs

La defensa del ahora ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, compareció en la sesión extraordinaria de la Corte Marcial, tras no presentarse a declarar como inculpado en el caso por fraude en el Ejército.

Esto, luego que presentara un recurso de reposición con apelación para pedir ser interrogado en su domicilio en Lo Curro y no en la oficina de la ministra Romy Rutherford, como parte de las aristas Gastos Reservados y Pasajes y Fletes.

Y es que el abogado Juan Carlos Manríquez pretende que Ricardo Martínez comparezca ante Rutherford en su casa en Vitacura, además de presentar una orden de no innovar para que no pueda enfrentar la prisión preventiva.

"En consecuencia, el resultado de esta acción se puede conocer hoy o mañana, y luego de eso hay un plazo de cinco días para apelar a la Corte Suprema. Entonces la resolución no va a ser definitiva, es lo primero que deben saber", indicó Manríquez a radio Cooperativa.

En la misma línea, detalló que "pedí una orden de no innovar, eso significa que ante el evento incluso que el amparo nos sea denegado, le pedimos a la Corte que suspendiera la tramitación de la causa en aquella parte en la que pudiera dictarse una orden de detención, para que no se dicte esa mientras no se resuelva el amparo".

Junto con ello, acusó falta de imparcialidad en el procedimiento contra el ex comandante en jefe y que Romy Rutherford es arbitraria en sus requerimientos contra Ricardo Martínez.comandante en jefe del Ejército.