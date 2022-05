Delegada Presidencial y hechos de violencia en ex Posta Central: "No los vamos a tolerar"

Este tipo de hechos fueron cuestionados por los trabajadores y funcionarios del recinto asistencial. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 11 de mayo 2022 · 20:08 hs

Constanza Martínez, Delegada Presidencial Metropolitana, se refirió a los hechos de violencia que se han registrado los últimos días en las cercanía de la ex Posta Central, donde además de manifestaciones y cortes de tránsito, se han visto saqueos.

Este tipo de hechos fueron cuestionados por los trabajadores y funcionarios del recinto asistencial.

Ante esto, la Delegada Presidencial expresó en una declaración que “no vamos a tolerar que se afecte la seguridad de vecinos y vecinas, que se afecte el derecho a la salud de gran parte de la población de la región Metropolitana”.

Martínez recalcó que están preocupados "por la seguridad e integridad física de trabajadores y trabajadoras del lugar".

En esta línea, precisó que están trabajando con el Ministerio de Interior desde hace meses en una mesa de trabajo intersectorial de recuperación de espacios públicos, donde la intención es presentar a la brevedad propuestas para entregar "seguridad al sector y que logren recuperar estos espacios de manera urgente".

Estos hechos de violencia han hecho que los propios trabajadores de la ex Posta Central se manifestaran solicitando mayor seguridad.

La presidenta del sindicado de la Asociación de Técnicos de la ex Posta Central, Leonor Carrizo, sostuvo en declaraciones a CNN Chile que "lo que hemos estado solicitando permanentemente es seguridad para ingresar y salir, porque estas manifestaciones se dan justo en el horario de ingreso de un turno y de salida de otros, y hay minutos en que no se ha podido salir, que no se ha podido franquear esto porque la conducta, el comportamiento de la gente que acude a manifestarse no es el adecuado para un centro hospitalario".

"Estamos corriendo riesgos, porque se nos arman fogatas en toda la entrada de la calle y las calles adyacentes, entonces ya resulta peligroso salir a un par de cuadras a tomar micro. Entonces, ¿Quién se responsabiliza por la seguridad de los pacientes y la seguridad nuestra? Esa es la pregunta que nosotros le hicimos a la autoridad máxima de este hospital", puntualizó.