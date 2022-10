Delincuentes robaron $40 millones desde local de la Vega Central y aseguraron ser del Tren de Aragua

Los asaltantes llegaron hasta el local asegurando que eran parte del Tren de Aragua. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dínamo 17 de octubre 2022 · 08:19 hs

Un millonario robo fue el que se registró durante la mañana de este lunes en un local de la Vega Central de Recoleta, el que fue realizado por un grupo de delincuentes que aseguró ser parte de la organización criminal Tren de Aragua.

El hecho ocurrió en una distribuidora de tomates ubicada en el tradicional mercado santiaguino, hasta donde un grupo de individuos, premunidos con armas de fuego, arribaron para concretar el asalto.

Según lo consignado por Radio ADN, los asaltantes amenazaron al dueño del establecimiento asegurando que pertenecían a la agrupación delictual de origen venezolano. Posteriormente se llevaron unos $40 millones, los que sustrajeron desde una caja fuerte.

Personal de Carabineros llegó hasta el lugar para realizar las primeras diligencias, las que se enfocarán en la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el local.

Qué es el Tren de Aragua

El Tren de Aragua es una banda o pandilla criminal originaria del estado de Aragua, en Venezuela. Tiene redes en varios países de Latinoamérica. Algunos de los crímenes que los caracterizan son porte de armas, asesinatos e incluso, torturas.

Entre los delitos en los que sus integrantes se han visto involucrados se encuentran el tráfico de drogas, homicidios, robos y trata de personas.

Hace algunos meses la Policía de Investigaciones (PDI) logró desbaratar a una organización criminal ligada al Tren de Aragua que funcionaba en la ciudad de Arica, luego que se realizara un amplio operativo en el sector de Cerro Chuño.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que el principal líder del grupo en nuestro país, que es apodado “Estrella”, tiene una visa temporaria entregada el 29 de julio del año 2019.

"No ingresó por un paso no habilitado, no ingresó escondido. Entró primero con una visa de turista en 2017 y después se le dio una temporaria en 2019", agregó.