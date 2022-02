Denuncian baleo contra helicóptero que combate incendios en Arauco

El hecho fue denunciado por la Corporación Chilena de la Madera (Corma). AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 12 de Febrero 2022 · 18:29 hs

La Corporación Chilena de la Madera (Corma) denunció este sábado un ataque armado que sufrió un helicóptero que combatía incendios forestales en la provincia de Arauco, en la región del Biobío.

Juan José Ugarte, presidente de Corma, señaló que el helicóptero Koala que combatía el incendio de Tropen en Arauco fue baleado por desconocidos. Debido a esto, se ordenó el aterrizaje inmediato para proteger la vida del piloto.

“Tenemos evidencia, imágenes de focos simultáneos en medio de la noche, de gente prendiendo focos, de gente disparando a las aeronaves. Solo en Cholchol, Araucanía, anoche hubo 15 focos simultáneos que demuestran la clara intencionalidad de este verdadero crimen ecológico que pone en riesgos vidas humanas”, señaló el dirigente gremial en declaraciones consignadas por BioBioChile.

Ugarte agregó que “las capacidades claramente están siendo superadas. En estos momentos hay comunas rurales donde ni brigadistas ni aeronaves pueden entrar a combatir incendios intencionales, poniendo en riesgo vidas humanas y viviendas que quedan indefensas ante el fuego”.

“En zonas donde hay control territorial por parte de grupos armados los equipos de emergencia no pueden ingresar a combatir el fuego por falta de seguridad para brigadistas, personal y aeronaves. No podemos exponer sus vidas, si no hay seguridad”, complementó.

Este ataque se sumó al denunciado el viernes por la Dirección Regional de Conaf en La Araucanía, que señaló que uno de los helicópteros que combatía un incendio en Cholchol fue atacado a balazos.