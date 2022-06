Denuncian que seis alcaldes de La Araucanía fueron amenazados de muerte

La AMRA se reunió con el jefe de Defensa Nacional de La Araucanía. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 05 de junio 2022 · 16:08 hs

La Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA) denunció que seis alcaldes fueron amenazados de muerte por parte de organizaciones criminales que operan en la zona.

La acusación fue entregada por el presidente de la asociación y alcalde de Cunco, Alfonso Coke, quien se reunió con el jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, el general Edward Slater, quien está a cargo del Estado de Excepción Constitucional que rige en la región.

“Tenemos seis alcaldes de la Región, sobre todo de Malleco, que están amenazados de muerte por estos grupos que hay que desbaratar tal como lo hizo España con la ETA. Estos alcaldes están intimidados y no pueden sacarse fotos con militares, por eso tampoco dan entrevistas ni declaraciones”, señaló Coke al diario El Austral.

El jefe comunal fue consultado por cursos de defensa personal que tomarán los fiscales ante potenciales ataques, opinando que "nosotros también deberíamos ser incluidos en la medida, ya que nos movemos por todas partes".

“El deseo de todos los alcaldes de la región es trabajar en conjunto con quienes buscan la paz y evitar una guerra civil en La Araucanía. Aquí mapuches y no mapuches, somos todos chilenos. Por lo tanto, el trabajo de la seguridad pública no depende solo del Gobierno y del Ejército, es tarea de todos para que no sigan existiendo muertos de ambos lados”, agregó.

En ese sentido, el alcalde de Cunco afirmó que un aspecto importante para mejorar la situación “es que la gente no siga realizando falsas denuncias de atentados que entorpecen la labor. Como existe miedo, ven una fogata, un poco de movimiento o ruido y ya están llamando”.

Dentro de las medidas de trabajo acordadas están el mantener los canales de comunicación abiertos con los alcaldes y realizar acciones cívicas relevantes que permitan la interacción de la ciudadanía con personal de la Defensa Nacional.