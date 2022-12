Descubren dos nuevas plantas endémicas de Chile emparentadas con la cebolla y el ajo

Las plantas fueron encontradas en las regiones Metropolitana y de Maule en 2020. U. CHILE

Compartir











Por: Sebastían Dote 05 de diciembre 2022 · 12:55 hs

Estudiantes e investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile descubrieron dos nuevas plantas endémicas en la zona central del país, las que están emparentadas con la cebolla y el ajo.

Se trata de la Miersia stellata, que fue encontrada en la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana, y de la Miersia raucoana, hallada en Rauco, en la Región del Maule. Ambas plantas del género Miersia datan de hace 7 y diez millones de años en el territorio, fueron descubiertas en roqueríos y se encuentran en riesgo y sin protección.

El descubrimiento, que apareció en la revista internacional PhytoKeys, se logró gracias a caminatas y contactos por WhatsApp, en una investigación marcada por la pandemia de COVID-19.

“Una estudiante de ingeniería forestal, Claudia Cuevas, que ahora está empezando su proceso de memoria de título, vive en Lampa y me escribió en agosto diciéndome que había encontrado una planta en un cerro cerca de su casa. Me mandó una foto por Whatsapp, las vi e inmediatamente me di cuenta que era algo novedoso para la ciencia porque estas plantas son de un grupo que yo venía estudiando desde hace un tiempo”, detalló el profesor Nicolás García, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de a Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile y autor principal del estudio.

La estudiante comentó que descubrió la planta el 2 de agosto de 2020, cuando realizó una caminata habitual cerca de su casa. “Durante ese invierno de pandemia, estuve en los cerros isla de la comuna a los cuales voy desde que tengo memoria. Mi infancia la viví en ese sector, iba con mis abuelos maternos y a veces con toda la familia”, afirmó.

A solo una semana de este hallazgo, desde Rauco, Región del Maule, un amigo del académico y apasionado por la botánica, también le escribió. Igual, por Whatsapp y durante una caminata, le envío fotos de una especie que había encontrado en unos cerros al oeste de Curicó y preguntándole a García si sabía qué era.

“La veo y de inmediato supe que era algo novedoso y de este mismo grupo de planta que había encontrado Claudia”, señaló el investigador.

Plantas en riesgo

El estudio detalló que las plantas tienen parentesco con las cebollas y el ajo, aunque “tienen una serie de características que comparativamente con otras especies del grupo", las que marcan una diferencia.

El grupo Miersia, al que M. stellata y M. raucoana pertenecen, data de 7 a 10 millones de años, lo cual coincide con el mayor alzamiento de la Cordillera de los Andes. Además, las dos son geófitas, es decir, tienen bulbos, tubérculos y/o estructuras subterráneas. “Son plantas que tienen floración temprana, más cercana al invierno que la primavera”, detalla el académico de la Universidad de Chile.

Pero no solo comparten estas características. Estas especies estarían en amenaza porque existe un bajo registro de ejemplares. “La especie que se encontró en Lampa solo se conoce que está en un par de roqueríos y en una quebrada de un cerro, superficie de no más de 200 metros cuadrados. Además, está al lado de una vía pública muy transitada, que es el camino entre Lampa y Batuco en la Región Metropolitana”, detalló el experto.

Los investigadores advirtieron además que la intervención humana, especialmente con los incendios forestales, podrían en peligro la existencia de estas plantas.