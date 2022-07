Detienen a adolescente de 14 años durante incidentes en el INBA

El adolescente fue derivado a la 48 comisaría de la Familia, por desórdenes. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 27 de julio 2022 · 13:13 hs

Este miércoles se registraron nuevos incidentes en el exterior del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en el centro de Santiago, los que hasta el momento han dejado a un adolescente de 14 años detenido.

Según lo publicado por Emol, Carabineros reportó el arresto del joven, quien fue derivado a la 48 comisaría de la Familia, por desórdenes.

Este hecho se sumó al ocurrido durante el lunes en el Instituto Nacional, durante la primera jornada tras las vacaciones de invierno extendidas, donde se instalaron barricadas y lanzaron bombas molotov en contra de Carabineros.

En medio de estos actos personal de Control de Orden Público (COP) de la policía uniformada logró detener a un adolescente de 17 años que vestía overol blanco, y que según las imágenes disponibles del sector, lanzó un elemento incendiario.

Tras el arresto se supo que el joven era alumno del liceo emblemático santiaguino. Durante esa misma jornada fue formalizado por lanzamiento de bombas incendiarias, quedando con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Las protestas se extendieron además al Liceo Barros Borgoño, en la misma comuna, en donde encapuchados se enfrentaron con Carabineros y también lanzaron bombas molotov.

El presidente Gabriel Boric fue consultado por estos incidentes, señalando que “una persona está detenida y tiene que hacerse responsable de sus acciones. El Gobierno no ampara la violencia, la violencia no es el camino para mejorar la sociedad y me parece que cada vez más gente lo tiene claro”.

“Desde el Gobierno vamos a defender la democracia para mejorar nuestra sociedad, nunca la violencia”, expresó.

La Municipalidad de Santiago, liderada por la alcaldesa Irací Hassler (PC), anunció que presentaría acciones legales en contra de los responsables de los incidentes, señalando que en el caso del Instituto Nacional existiría un grupo “acotado, pero muy violento” al interior de la comunidad estudiantil.