Detienen a presunto autor de homicidio del cabo David Florido

David Florido Cisterna, quien fue asesinado durante un operativo policial. AGENCIA UNO / ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 13 de junio 2022 · 15:43 hs

El Ministerio Público informó que el presunto autor del homicidio de cabo segundo de Carabineros, David Florido Cisterna, quien fue asesinado durante un operativo policial en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ya está identificado.

El fiscal regional de la zona Metropolitana Sur, Héctor Barros, confirmó que el presunto autor del asesinato del funcionario policial, es un sujeto de 24 años con antecedentes penales y de nacionalidad chilena.

“Tenemos completamente ubicado el paradero del autor de la muerte del ahora sargento mayor, David Florido”, dijo el persecutor. Ya se despachó una orden de detención.

Junto a ello, Barros detalló que la persona corresponde a un joven de 24 años que tiene antecedentes penales y que “incluso ha estado cumpliendo pena en un recinto penitenciario”.

“Hemos trabajado también con mucho apoyo de la comunidad y las autoridades locales. Tenemos evidencias que dice relación con declaraciones de testigos, civiles y policiales; y evidencia biológica”, agregó.

“Mi llamado es a aquellas personas que estén albergando a esa persona, dando cobijo o que lo estén ayudando a ocultarse, decirles que también los vamos a perseguir penalmente si es que eso es necesario, puesto que están encubriendo al autor de este delito tan grave”, aseguró Barros.

Las diligencias del caso las está realizando el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), junto con un equipo especializado en atentados explosivos que también pertenece a la institución policial.

"No quiero más mártir"

En la ceremonia fúnebre de David Florido Cisterna, su padre hizo un llamado a apoyar y respetar a las policías, e indicó que “no quiero más mártir”.

“Somos responsables de exigir que los encargados de poner orden de forma interna en este país y proteger a cada uno de nosotros como ciudadanos es Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Ellos no van a poder nunca cumplir su tarea como corresponde si no le damos el apoyo, el respeto y no reconocemos esa autoridad que deben tener”, señaló el padre del funcionario fallecido.