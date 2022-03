Día Mundial del Agua: más del 85% de los chilenos aceptaría un racionamiento

La muestra fue realizada entre quienes viven en comunas con decretos de escasez hídrica. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 22 de Marzo 2022 · 16:06 hs

En el marco del Día Mundial del Agua y ante la dramática crisis hídrica que afecta al país, la Asociación de Municipalidades reveló que un 86,8% de los chilenos acataría un racionamiento de agua si fuera necesario.

“El 77,4% de los chilenos está muy de acuerdo o de acuerdo con el racionamiento de agua como medida de gestión de emergencia”, indicó el estudio titulado “Percepción Ciudadana sobre la Gestión de la Crisis Hídrica”, realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch).

Consultadas las personas sobre si respetarían las medidas de racionamiento de agua en su comuna en caso de que se aplicasen, “un 86,8% indicó que sí”.

El estudio fue realizado entre quienes viven en comunas con decretos de escasez hídrica, es decir, en 188 de las 346 divisiones territoriales del país, lo que representa al 47,5% de la población.

Alguna de estas comunas se encuentran ubicadas principalmente en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

La encuesta de la Amuch.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Agua?

En 1993 la Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó el 22 de marzo como el Día Mundial el Agua durante la celebración de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro.

Esto con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del agua como un recurso natural fundamental para vivir para el ser humano y las distintas especies de la Tierra.

Presidente Boric no descarta racionamiento en la RM

En medio de la crisis hídrica que padece Chile, el presidente Gabriel Boric afirmó que “acá tenemos dos problemas que son distintos: uno es la sequía y, por lo tanto, las causas naturales muchas producidas por el ser humano, pero eso va más allá de la voluntad de Chile; y el otro es el uso del agua”.

El Jefe de Estado indicó que “cuando nosotros hemos dicho ‘no solo es sequía, también es saqueo‘, yo lo reitero: creo que es cierto”.

En relación a la Región Metropolitana, el mandatario aclaró que “no podemos descartar eventuales racionamientos de agua“, especificando que existe “un problema particular en el sector oriente”.

“El presidente Piñera me advirtió que (…) había abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre, pero después depende mucho de cómo venga el invierno”, reveló.

Por lo mismo, Boric no descartó el racionamiento e hizo un llamado “en particular a las familias del sector oriente y también a las alcaldías a utilizar todas las medidas de ahorro posible: no regar durante el día, cuidar mucho más el consumo”.