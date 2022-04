"Diablitos vendiendo cruces": Elisa Loncon se enfrenta a Marcela Cubillos y Arturo Zúñiga en la Convención

La polémica ocurrió en medio del debate del informe de reemplazo de la comisión de Sistema Político. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 13 de Abril 2022 · 14:41 hs

La ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon (escaños reservados), protagonizó un duro enfrentamiento con los convencionales de la UDI Marcela Cubillos y Arturo Zúñiga durante un debate en el pleno del órgano constituyente.

La polémica se generó con los dichos de la ex ministra de Educación, quien durante la discusión del informe de reemplazo de la comisión de Sistema Político afirmó que “la igualdad ya fracasó, esta propuesta de Constitución es un homenaje a la desigualdad ante la ley. Será la Constitución símbolo de la desigualdad. La que ha llenado de privilegios a los activistas de la agenda indigenista”.

“¿A qué obedece que la convencional Linconao tenga asiento en primera fila, garantizado en el hemiciclo? ¿Qué la hace superior y distinta al resto de los convencionales? O, ¿por qué la expresidenta Loncon tiene asiento privilegiado en el hemiciclo?”, agregó la ex diputada.

La representante mapuche respondió a estos dichos expresando que “estoy acá en un puesto de dignidad, que nos hemos ganado los puestos indígenas y que por planteamientos racistas a diario aquí nos quieren sacar de los lugares en los que estamos. Creo que no corresponde”.

“Hacer un llamado a los voceros de la UDI a que ya no insistan con el indigenismo porque eso es racismo, que le cambiaron simplemente el concepto. Con racismo no vamos a avanzar en esta democracia”, complementó.

El tema quedó dando vueltas en el ambiente y fue tomado por Zúñiga, quien al igual que Cubillos alegó por los eventuales “privilegios” que tendrían los activistas de los pueblos originarios en la redacción de la nueva Carta Fundamental.

“Quiero partir refiriéndome a los que mencionó la convencional Elisa Loncon, que nos pide que no insistamos en denunciar sus privilegios. Yo le contesto: vamos a insistir todo lo que sea necesario para que en nuestro país no existan ciudadanos con privilegios como usted. No bajaremos los brazos nunca porque va en nuestra esencia la igualdad ante la ley”, expresó el ex subsecretario de Redes Asistenciales.

Loncon tomó la palabra y manifestó que “nuevamente he sido interpelada por estos diablitos vendiendo cruces. Lamentablemente para que Chile sepa que así es el racismo, se ataca a la persona por cómo viste, cómo habla, dónde se sienta”.

“Nunca han querido que los pueblos estén aquí asumiendo y delineando la nueva Constitución. Eso es lo que queremos cambiar. Por eso estamos acá y por eso de aquí no nos vamos a mover hasta cuando tengamos unan nueva Constitución. No más al racismo de la UDI”, cerró la convencional.