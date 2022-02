"Dijo que esto no existía": Paris recordó postura inicial de futuro subsecretario de Salud sobre el COVID-19

El ministro recordó la postura inicial del nuevo subsecretario sobre el COVID-19. MINSAL/U.CHILE/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 11 de Febrero 2022 · 12:43 hs

El ministro de Salud, Enrique Paris, recordó los antiguos mensajes escritos por el futuro subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, donde le bajaba el perfil a la pandemia de COVID-19 antes de transformarse en un crítico de la estrategia implementada por el Gobierno.

Durante una entrevista a Radio Duna, el secretario de Estado fue consultado sobre las tareas del cambio de mando y también sobre una posible continuidad del plan sanitario durante la administración del presidente electo Gabriel Boric.

“A grandes rasgos probablemente ellos van a seguir con la misma estrategia", señaló la autoridad.

Tras esto -y sin mencionarlo directamente-, el ministro habló sobre Cuadrado, quien como académico de la Universidad de Chile y jefe del Departamento de Políticas Públicas y Estudios del Colegio Médico (Colmed) cuestionó las medidas del Minsal e impulsó la estrategia del “cortocircuito epidémico”, con fuertes restricciones en la movilidad.

“Recuerdo que uno de los subsecretarios que está nombrado dijo que esto no existía (…) fue muy duro… no se si inventó o simuló que su mamá le preguntaba si ella iba a morir por el coronavirus, y él le dice no, no te vas a morir por el coronavirus, te vas a morir porque te puede atacar una persona en la calle”, señaló.

Paris agregó que “el negacionismo que tuvieron al principio se fue transformando en una cosa totalmente opuesta, en una exigencia para nosotros gigantesca”.

“También nos trataron de infelices, de criminales. Entonces obviamente una vez que ellos asuman el Gobierno van a tener que asumir esas cosas que se dejan por escrito, que se dicen, y que después cuesta mucho negarlas”, cerró.

Los mensajes de Cuadrado

Los mensajes a los que aludió Paris fueron escritos por Cuadrado en febrero de 2020, cuando el COVID-19 aún no llegaba al país y todavía se mantenían las protestas por el estallido social.

A través de Twitter, el militante de RD contó que su madre diabética había estado “toda la semana angustiada por el coronavirus, preocupada que se va a morir del famoso virus”.

“Yo tratando de explicarle que el riesgo es mínimo, que no hay casos en Chile y que es más probable morir de gripe o por que te mate un paco en la calle (sic)”, señaló, en un escrito que fue en parte borrado.

Posteriormente, el académico precisó que su crítica fue hacia las autoridades y medios de comunicación que, en sus palabras, “no ayudan mucho, hay que decirlo” con la percepción de riesgo.

“Es lamentable la psicosis que está generando la autoridad sanitaria con un manejo muy poco responsable de su comunicación en prensa”, agregó.

Tiempo después, y ante la gravedad de la crisis, el médico cambió su postura y cuestionó las decisiones “tardías” del Ejecutivo, especialmente en materia de trazabilidad.

Un año después, en junio del 2021, Cristóbal Cuadrado apoyó el despliegue comunicacional del Colmed para impulsar una nueva estrategia contra el COVID-19: el cortocircuito epidemiológico.

La idea, según explicaron del Colmed, era suspender el Pase de Movilidad, tener un mejor testeo y trazabilidad, establecer burbujas territoriales y hacer un cortocircuito, entendido como mayores restricciones de movilidad por tres semanas.