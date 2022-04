Diputada denuncia que cuenta de Instagram usa su foto para vender contenido de adultos

La legisladora llegó hasta la PDI para denunciar el caso. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 11 de Abril 2022 · 11:53 hs

La diputada Francisca Bello (CS) denunció la aparición de una cuenta falsa de Instagram que la suplanta usando su nombre y foto, ofreciendo contenido para adultos a través de la plataforma OnlyFans.

En declaraciones a Las Últimas Noticias, la legisladora detalló que la suplantación de identidad fue descubierta por una asesora, quien descubrió la aparición de un perfil que no tenía contenido, pero que consignaba un link que dirigía hacia un supuesto “contenido para mayores de 18 años”.

“Al principio me dio un poco de risa, porque no podía ser cierto (...) pensé que era de esos bots que roban cuentas, pero cuando vi mi foto, que no tiene connotación sexual, sí me sentí afectada”, señaló Bello, cuya cuenta real en la red social tiene un poco más de 9 mil seguidores.

La representante del distrito 6 comentó que “yo hice la denuncia en la PDI, en la Brigada del Cibercrimen. Esta situación es muy común y si lo vemos con la perspectiva de género, es mucho más recurrente en contra de mujeres”.

“Esto es violencia de género digital, la vulneración que sufren mujeres, ya sean adultas, niñas o adolescentes, con el objetivo de denostar, acallar o acosar nuestras voces en el espacio de las redes sociales o las nuevas tecnologías”, explicó.

La diputada afirmó que debido a esto pensó en dejar de publicar contenido de su vida cotidiana, tal como lo hacía antes de ser legisladora, pero luego recapacitó. “No puedo privarme de bailar o vestirme como quiero porque una persona mal intencionada va a utilizar las fotos de mala manera”, reflexionó.