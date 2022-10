Diputadas de oposición acusan maniobra del Gobierno para dilatar proyecto de extensión del postnatal

Las diputadas de la UDI, Flor Weisse y Natalia Romero coincidieron en señalar que “esta es otra voltereta más del gobierno, ayer en campaña las mujeres eran urgentes, hoy no lo son".

26 de octubre 2022

Con indignación reaccionaron los parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano, luego que el Gobierno decidiera retirar la urgencia del proyecto que extiende el postnatal de emergencia hasta el 30 de noviembre próximo.

Lo anterior, luego que los parlamentarios de la bancada de RN, liderados por la diputada Carla Morales, presentaran un indicación extendiendo el beneficio hasta diciembre. De esta manera, la iniciativa pasó a la Comisión de Trabajo para analizar las posibles modificaciones que se le deberán hacer para ser despachado a ley.

Tras esta situación, los diputados de oposición criticaron al oficialismo, ya que las indicaciones no pudieron ser votadas.

“Este es un gobierno de cartón, un gobierno miserable, egoísta y mezquino, que no puso a las mujeres primero. Hoy día votando en contra de las mujeres de nuestro país”, denunció la diputada Carla Morales, quien lideró la indicación.

Y a continuación agregó: “Estábamos pidiendo a través de indicaciones que se extendiera el postnatal de emergencia hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, hicieron todo lo posible para sacar las indicaciones y para no aprobar esta extensión del postnatal. Hoy más que nunca un gobierno que se autodenomina feminista le demuestra a las mujeres del país que no es un gobierno que está con las mujeres. No están con las niñas y los niños, más bien tienen la ideología puesta en cada una de las miradas políticas de nuestro país y eso es miserable".

Mientras que su par, la diputada Ximena Ossandón (RN) acusó a las parlamentarias oficialistas de tener un doble estándar en la materia. “Las diputadas de gobierno al parecer no tuvieron los pantalones o las faldas para votar en contra de su gobierno. Estamos hablando de 10 mil millones de pesos”.

En esa misma línea agregó Ossandón que “siento lástima la verdad, pero sobretodo por aquellas parlamentarias que en el Gobierno anterior las vimos con tanta fuerza exigiendo todo tipo de cosas, donde incluso no importaba el presupuesto de la Nación, porque lo más importante era el bienestar de las madres y sus hijos, y hoy día no son capaces de respaldar la extensión del post natal de emergencia hasta diciembre”.

Cuestión que fue ratificada por la diputada gremialista, Marlene Pérez: “Lo que hizo el gobierno ha sido una falta de respeto con miles de mujeres que hoy día estaban esperando que se cumpliera en esta sala lo que habían prometido parlamentarias que se dicen feministas. Parlamentarias que se comprometieron públicamente apoyar estas indicaciones, que las firmaron y luego las rechazan”.

Por su parte, las diputadas de la UDI, Flor Weisse y Natalia Romero coincidieron en señalar que “esta es otra voltereta más del gobierno, ayer en campaña las mujeres eran urgentes, hoy no lo son. El Gobierno debería tener como prioridad apoyar a esta gran cantidad de mujeres, de familias y de niños y niñas que están esperando cómo resuelven el cuidado de sus hijos”.