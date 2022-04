Diputado DC presentará proyecto para que el 2 de mayo sea feriado

De aprobarse el proyecto, se sumaría un nuevo fin de semana largo al calendario. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 17 de Abril 2022 · 10:53 hs

El diputado Héctor Barría (DC) anunció que presentará un proyecto de ley y una propuesta de resolución para que el lunes 2 de mayo sea feriado, considerando que el 1 de mayo, jornada donde se conmemora el Día del Trabajador, cayó en un día domingo.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador afirmó que solicitará el respaldo directo del Gobierno a la iniciativa, afirmando que “es tradición que la conmemoración vaya acompañada de descanso”.

En una entrevista a La Tercera, el demócratacristiano profundizó en la idea y señaló que la petición se concretará este lunes 18 de abril por medio de dos mecanismos: como un proyecto de ley y también bajo la figura de una propuesta de resolución.

“Esto se enmarca en que el 1 de mayo es el día de la conmemoración, pero tradicionalmente es un día de descanso, y ese segundo objetivo no se puede cumplir porque es día domingo. Apelamos a que esta fecha no se pierda, no pase inadvertida, dado que a partir de este año se están retomando muchas de las actividades presenciales y teniendo en cuenta que el feriado del 21 de mayo será un día sábado, creo que es necesario colocarlo sobre la mesa en una sociedad que al reencontrarse se ha visto un poco agitada, viendo la situación de los colegios, el tema por el que están pasando los profesores y creo que es necesario un respiro en esa línea”, señaló.

Barría también apuntó a la situación del sector del turismo, que se vio afectado por la pandemia de COVID-19. “Creemos que, al existir un fin de semana largo, incluyendo este lunes 2 de mayo también puede ayudar a reactivar de mejor manera este rubro que ha sido uno de los más golpeados en nuestro país”, añadió.

Por el poco tiempo para la tramitación y posible implementación de la iniciativa, el diputado manifestó que “creemos que cuando hay voluntad, es posible. Es cosa de ver la misma propuesta del gobierno, que desde un comienzo estaba en contra del quinto 10%, y en un tiempo récord logró que sea aprobada su propuesta en la Comisión del Trabajo para que sea votada este lunes”.