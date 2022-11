Diputado Irarrázaval (PREP) pidió transparentar presupuesto de Transantiago y apoyo al transporte rural

El diputado republicano pidió explicaciones al Gobierno sobre la forma en la que se buscaría mitigar el alza de los pasajes. AGENCIA UNO/ARCHIVO

16 de noviembre 2022

El diputado Juan Irarrázaval (PREP) llamó al Gobierno a transparentar el presupuesto destinado al Transantiago (actual sistema RED) y a considerar la grave crisis de transporte que afecta a zonas rurales aledañas a Santiago como Melipilla y Talagante.

La propuesta presupuestaria presentada por el Ejecutivo -que ya fue aprobada en general por la Cámara de Diputados-, considera un aumento en un 28,8% el Subsidio Nacional al Transporte Público, lo que es cuestionado por la oposición.

Según los detractores, este año el subsidio total es de $700 mil millones, los que serían insuficientes dada la congelación de tarifas. Mientras que en los últimos ocho años el subsidio ajustado por inflación ha subido un 28%, donde dos tercios se explica por aumento de costos y un tercio por la incorporación de la tarifa rebajada del adulto mayor en 2019 ($53 mil millones en 2022).

Irarrázaval cuestionó el destino de estos dineros y pidió más transparencia sobre la utilización de los caudales públicos.

“Uno de los objetivos del incremento del presupuesto es contener el alza de tarifa, pero no se sabe cómo se hará. No se ha dicho en ninguna parte. Considero que esta es la primera falta de transparencia. Además, estamos financiando todos nosotros un sistema de transportes poco transparente e ineficiente, respecto del cual las autoridades no se han hecho cargo y en particular tampoco del gran problema que acarrea durante años como es la evasión que alcanza el 36% actualmente. ¿Cómo se va a solucionar esta situación? No sabemos”, señaló.

El integrante de la comisión de Transportes añadió que “tampoco conocemos con precisión a dónde son destinados los recursos o cuántos son destinados a tarifa escolar, de adulto mayor, inflación, entre otros aspectos. Por eso presentamos indicaciones para transparentar estos dineros”.

Crisis en el transporte rural

El diputado republicano también comentó la compleja situación que vive el transporte rural, lo que se vio reflejado en el anuncio de paro de Bupesa (Peñaflor) y Flota Talagante, que fue abortado a último momento tras reuniones entre el gremio y el Seremi de Transportes de la Región Metropolitana.

“Existe un problema constante en las zonas rurales que han sido invisibilizadas en materia de transporte por mucho tiempo, pues las familias que viven en estos lugares no cuentan con frecuencia clara a lo largo del día, cada vez hay menos cobertura, hay falta de seguridad, porque seguimos manejando efectivo, falta de estándares de inclusión y de integración, pues muchas veces tenemos que pagar doble, triple o hasta cuádruple pasaje para llegar a destino”, expresó.

El congresista dijo que “el Estado ha abandonado estos sectores, dejando sin ayuda a quienes usan el transporte rural y provincial ¿Dónde quedó el gobierno descentralizador plasmado en su programa? pareciera que el Estado quiere el colapso del transporte en estas zonas para estatizar con negociados como pasó con el Transantiago”.

El parlamentario llamó además al Ejecutivo a discutir el presupuesto del Transantiago en el Senado y no en el marco del erario 2023 que se legisla en la Cámara Baja. “Si los del gobierno quieren más recursos para sus amigos del Transantiago que lo discutan en la ley de subsidios que está en la Cámara Alta y no intenten por aquí saltarse el torniquete como están acostumbrados”, concluyó.