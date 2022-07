Diputado Sáez enciende debate en el Congreso: "Me gusta la marihuana y me la regalan, ¿Cuál es el problema?"

El diputado Jaime Sáez confesó su afición a la marihuana en la antesala de la votación del proyecto test de drogas en la Cámara Baja AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 30 de julio 2022 · 13:25 hs

El próximo sábado 13 de agosto, la Cámara de Diputados y Diputadas deberá votar el proyecto de ley que obligará a sus representantes a realizarse de manera aleatoria un test de drogas, cuyos resultados serían públicos en caso de aprobarse.

La moción ha sido cuestionada por el Gobierno e, incluso, la propia ministra de Salud María Begoña Yarza lo cuestionó argumentando que “hacer públicos estos exámenes o condiciones no contribuye a la salud en Chile”.

Fue en este contexto en que el diputado Jaime Sáez de Revolución Democrática (RD) hizo pública su afición a la cannabis sativa en frases que, de seguro, abrirán un intenso debate en la antesala de esta decisión que se tomará en el Congreso en la segunda semana del próximo mes.

"Me gusta la marihuana y mi pregunta sería… ¿Cuál es el problema?. No veo el inconveniente… No me abastezco de manera ilegal tampoco, no compro, me la regalan. En algún momento de la vida, cuando era más chico, planté. Tuve, llegué a tener en mi mejor época dos plantas al aire libre, nada muy elaborado”, fue la primera confesión del parlamentario en diálogo con la Revista Cáñamo.

"Como persona pública uno debe hacer ejercicios de transparencia, pero hasta ahí... Podría pasar por un interrogatorio de la Fiscalía si quieren y tendrían siempre la misma versión: no tengo nada que ocultar al respecto", complementó el diputado por el distrito 26 de la Región de Los Lagos.

“No busco hacer apología al consumo. No es mi afán. No soy ni Superman, ni el Batman de la cannabis. No me siento en ningún caso un drogadicto”, fue otra de sus frases en la entrevista, donde también cuestiona este proyecto de ley que es impulsado por fuerzas de centro derecha y derecha. “Es poco profundo y artificioso”, sostuvo Sáez.