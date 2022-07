Diputados UDI presentarán reforma constitucional para impedir que reos voten en el Plebiscito

El Ministerio de Justicia confirmó que 1.029 reos podrán votar en el plebiscito. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 16 de julio 2022 · 18:10 hs

Los diputados de la UDI, Felipe Donoso, Cristhian Moreira y Álvaro Carter anunciaron que presentarán una Reforma Constitucional para impedir que personas privadas de libertad ejerzan su derecho a voto en el plebiscito del 4 de septiembre.

Esto, luego que el Ministerio de Justicia confirmara que 1.029 reos podrán votar en el plebiscito de salida, en 14 establecimientos penitenciarios ubicados a lo largo del país.

Según indicó el Ministerio, las personas privadas de libertad mantienen su derecho a sufragio "en la medida que cumplan con las normas constitucionales establecidas para este efecto".

"Resulta inentendible que el Servel en virtud de una orden judicial emanada de la Corte Suprema, tenga que salir a buscar a las personas privadas de libertad a los distintos recintos penitenciarios para inscribirlos en el registro electoral y para que luego cuenten con la posibilidad de votar en el plebiscito del 4 de septiembre", indicó el diputado Donoso.

“Esto se hace por primera vez y creemos que es poco sano para la democracia. Las personas privadas de libertad por distintos motivos, son personas que han violentado gravemente nuestra institucionalidad, y no están muchas veces de acuerdo como se lleva a cabo el tránsito democrático”, señaló el parlamentario.

Señal

En tanto, el diputado Cristhian Moreira sostuvo que "tenemos que dar una señal en contra de la delincuencia y no preocuparnos de si votan o no votan los presos que están en las distintas cárceles del país. Es el colmo, la gente no quiere este tipo de señales, porque aquí hay privilegios para quienes hayan cometido este tipo de delitos".

Según consignó el Ministerio de Justicia, en la actualidad se encuentran inhabilitados para sufragar las personas acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por un delito que la ley califique como conducta terrorista.

En todos los demás casos, las personas que se encuentran en la cárcel, no pierden su derecho a sufragio, condición que es corroborada con los datos que tiene el Servicio Electoral (Servel).

Derecho a sufragar

En tanto, el presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle, explicó que ”hay mucha gente que está en prisión preventiva, sin acusación y por lo tanto, tiene derecho a sufragar, o está condenado a menos de la pena aflictiva, 3 años y un día, también tiene derecho a sufragio".

Desde el ministerio en Justicia detallaron que se constituirán las mesas de votación ajustados a estrictos protocolos para el cumplimiento de las normas establecidas en el proceso electoral, sumado a las debidas medidas de seguridad.

De esta forma, los reos que ejercerán su derecho a sufragio en las cárceles son aquellos que realizaron el cambio de su domicilio electoral de manera voluntaria y en los plazos establecidos por ley.