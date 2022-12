Diputados de oposición piden a Contraloría revisar "permiso sabático" remunerado de Elisa Loncón en la Usach

"No existe claridad de que la Sra. Loncón se encuentre en una comisión de servicio en el extranjero, ya que se desconocen las labores que desempeñaría allí", indicaron los diputados. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 04 de diciembre 2022 · 09:45 hs

Los diputados de Renovación Nacional (RN) Marcia Raphael y Hugo Rey enviaron un oficio a la Contraloría, para determinar la “naturaleza jurídica” del “permiso sabático” que la Universidad de Santiago (Usach) entregó a la ex convencional, Elisa Loncón.

Con ello, los parlamentarios, que pertenecen a la Comisión de Educación de la Cámara Baja, solicitaron al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, que se inicie un proceso administrativo para determinar si procede el goce de permiso laboral con goce de sueldo de Loncón, quien trabaja en el Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades de dicha universidad.

Según revelaron los diputados, ellos se enteraron por la prensa que la ex convencional Elisa Loncón estaría con "permiso sabático remunerado" por un año, a cambio de visitar universidades extranjeras.

Los parlamentarios indicaron que no es clara la naturaleza de este permiso y como la Usach es una institución estatal sujeta a la fiscalización de la Contraloría, es que solicitaron que Bermúdez se pronuncie al respecto.

No hay claridad

Asimismo, indicaron que "la Ley N°21.094, sobre Universidades Estatales, en el inciso segundo de su artículo primero, dispone de manera clara que "estas instituciones universitarias son organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que forman parte de la Administración del Estado y se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación".

“No existe claridad, en el primer caso, de que la Sra. Loncón se encuentra en una comisión de servicio en el extranjero, ya que se desconocen las labores que desempeñaría allí y, en sus últimas alocuciones públicas en el extranjero, lo ha hecho en relación con su rol como ex convencional constituyente y ex presidenta de la Convención Constitucional, lo que no es un rol propio de la Universidad de Santiago ”, indica el documento.

Junto a ello, según los parlamentarios tampoco se configuraría un permiso sin goce de sueldo, ya que estos se conceden sin la percepción de remuneraciones, tal como señalan los artículos 108 y siguientes de aquella norma, mientras que la información trascendida da cuenta de que la profesora se encontraría en uso de un permiso de “año sabático” con goce de la respectiva remuneración.